Le news di oggi: Nick Cave, Lime Cordiale, Baths, Beths, Avey Tare

Saranno recuperati i due concerti italiani di Nick Cave And The Bad Seeds. La band australiana tornerà nel nostro paese a quasi un anno di distanza dalle date originali: giovedì 20 maggio al Forum di Assago (MI) e lunedì 31 maggio al Palazzetto dello Sport di Roma, città in cui dunque si cambia anche location. I biglietti già acquistati rimarranno comunque validi per le nuove date.

Saranno invece dalle nostre parti per la prima volta i Lime Cordiale: il duo formato dai fratelli Oliver e Louis Leimbach, che arriva “direttamente dalle spiagge australiane“, sarà lunedì 30 novembre al Serraglio di Milano. Per quella data dovrebbe essere già uscito il loro sophomore, ancora senza titolo ma già anticipato dal singolo ‘Addicted To The Sunshine‘, brano che verrà seguito a breve (il 17 aprile) da un altro estratto, ‘On Your Own‘.



Uscirà il 29 maggio il nuovo LP di Baths, una raccolta intitolata ‘Pop Music / False B-Sides II‘ che include canzoni scartate dai suoi due ultimi lavori, ‘Obsidian‘ del 2013 e ‘Romaplasm‘ del 2017. Ad anticiparla uno dei brani in scaletta, ‘Mikaela Corridor‘, a cui è associato un video diretto da Dan Streit.



Da Baths ai Beths, che il 10 luglio su Carpark Records pubblicheranno ‘Jump Rope Gazers‘, loro secondo album in carriera che, come afferma la stessa band neozelandese nella nota stampa, è stato registrato “lungo tutta la scorsa estate“. E’ preceduto dal singolo ‘Dying To Believe‘, brano al solito molto gradevole, almeno quanto il video che lo accompagna.

Ha l’aria di un’uscita a sé stante la canzone diffusa oggi da Avey Tare e intitolata ‘Wake My Door‘. Lo scopo è benefico, ovvero raccogliere fondi per il Sweet Relief Musicians Fund, che si propone di aiutare i musicisti in difficoltà economica a causa del lockdown per l’attuale pandemia.