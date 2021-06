Le news di oggi: Chvrches, Billie Eilish, Darkside, Drug Store Romeos, Current Joys

Era nell’aria l’annuncio del nuovo album dei Chvrches, soprattutto dopo la diffusione, qualche settimana fa, del singolo ‘He Said She Said‘, e ancor più evidentemente a seguito di un teaser che annunciava una collaborazione con Robert Smith. ‘Screen Violence‘ (con eloquente copertina) arriverà il 27 agosto via Glassnote Records e conterrà anche ‘How Not To Drown‘, brano in cui il frontman dei Cure duetta con Lauren Mayberry. Faranno parte di una scaletta composta in tutto da 10 tracce.



Dopo due-tre singoli piuttosto trascurabili, Billie Eilish torna a dimostrare di poter essere ben più di una pop star con il nuovo estratto da ‘Happier Than Ever‘, il suo sophomore previsto per il 30 luglio. ‘Lost Cause‘, nonostante il video da pijama-party, ha quella laconica cupezza che albergava in molte delle tracce del suo esordio di due anni fa, con un incipit che potrebbe essere scambiato addirittura per del trip-hop.



Per condivisibili ragioni potrebbe essere persino più atteso un altro secondo capitolo, quello dei Darkside di Nicolas Jaar e Dave Harrington. ‘Spiral‘, che uscirà il 23 luglio per Matador Records, non conterrà soltanto ‘Liberty Bell‘ e ‘The Limit‘, ma anche ‘Lawmaker‘, terza anticipazione che, anch’essa, avrebbe potuto provenire dalle parti di Bristol.

Esordiranno su LP a breve i Drug Store Romeos, trio di teenager che si muove tra dream-pop e indie-rock e che può già vantare un contratto con Universal. Il prossimo 25 giugno uscirà ‘The World Within Our Bedrooms‘ ispirato da “Stereolab, Broadcast e Mild High Club” (non male come ascolti per dei ragazzini), che avrà i tracklist anche i recenti, ottimi singoli ‘Secret Plan‘ e ‘What’s On Your Mind‘.





Chi un album lo ha appena pubblicato è Nick Rattigan alias Current Joys, di cui da un paio di settimane è disponibile ‘Voyager‘. Il musicista originario del Nevada verrà a suonarlo il 2 aprile 2022 al Locomotiv di Bologna, unica data nel nostro paese. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 14 euro più diritti e commissioni di prevendita.