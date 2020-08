Le news di oggi: Cribs, Mr. Bungle, Sufjan Stevens, Elvis Costello, Svalbard

L’amicizia con Dave Grohl è stata decisiva nella realizzazione di quello che sarà l’ottavo album in carriera per i Cribs. ‘Night Network‘, che uscirà il 19 novembre per PIAS, è infatti stato registrato nel famoso Studio 606 di proprietà dei Foo Fighters. “Un cavaliere dall’armatura scintillante“, così Ryan Jarman definisce l’intervento dell’ex Nirvana, arrivato in un periodo di crisi per il trio, soprattutto dal punto di vista legale nei rapporti col proprio management. “Dimenticatevi il business, venite a L.A. e fate un disco nel nostro studio“, li ha esortati Grohl, cogliendo nel segno e certamente influenzando le nuove canzoni della band inglese, come si evince dal nuovo singolo ‘Running Into You‘.



Ben più lungamente atteso è il ritorno in studio dei Mr. Bungle di Mike Patton, che non facevano un disco da 21 anni ma che il 30 ottobre per Ipecac Recordings pubblicheranno ‘The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo‘. Non si tratta in realtà di una raccolta di inediti, ma della re-incisione di quella che fu la loro prima cassettina, decisamente metallara, diffusa nel lontanissimo 1986. La nuova uscita conterrà però anche canzoni scritte all’epoca ma mai successivamente pubblicate, più un paio di cover di S.O.D. e Corrosion Of Conformity. La line-up che ha registrato l’opera è la stessa apparsa recentemente live: i membri storici Trevor Dunn, Mike Patton e Trey Spruance oltre a Scott Ian (Anthrax, S.O.D.) e Dave Lombardo (Dead Cross, Slayer, Suicidal Tendencies). “Ci siamo tormentati per 35 anni per non aver concesso il dovuto rispetto a questa musica. Ora possiamo morire in pace“, scherza il gruppo in una nota, diffusa contestualmente al primo estratto, ‘Raping Your Mind‘.



È arrivato anche il secondo estratto dal nuovo album di Sufjan Stevens, ‘The Ascension‘, programmato per il prossimo 25 settembre. Si tratta di un brano intitolato ‘Video Game‘ a cui è associata una clip assolutamente a tema diretta da Nicole Girelli con protagonista e coreografa la ballerina Jalaiah Harmon. Il brano, questa volta, è di lunghezza media (4’37”) e molto orecchiabile (forse troppo?).



Poco prima del lockdown, Elvis Costello si era recato solo soletto a Helsinki per registrare alcune canzoni in autonomia, suonando tutti gli strumenti. Non è ancora chiaro se prima o poi verranno raccolte in album, ma oggi l’ex Attractions ha condiviso un terzo brano da quelle sessioni, intitolato ‘We Are All Cowards Now‘, che segue le già note ‘No Flag‘ e ‘Hetty O’Hara Confidential‘.



Si chiamano Svalbard ma non vengono dalle isole in mezzo al mare del Nord, bensì da Bristol. Soprattutto, sembrano promettere molto bene, a giudicare dal loro nuovo singolo ‘Listen To Someone‘, che mette insieme post-rock, shoegaze e hardcore come se nulla fosse. Farà parte di un LP intitolato ‘When I Die, Will I Get Better?‘ che uscirà il 25 settembre su Holy Roar, e che in realtà è il loro secondo album dopo ‘It’s Hard To Have Hope‘ del 2018.