Le news di oggi: Ghostpoet, Austra, These New Puritans, Little Dragon

La copertina che vedete qui sopra è quella del nuovo album di Ghostpoet: ‘I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep‘ uscirà il 1° maggio per PIAS. Scritto, registrato e arrangiato dallo stesso Obaro Ejimiwe (questo il nome all’anagrafe del musicista londinese), presenta al suo interno le collaborazioni con Art School Girlfriend, Delilah Holiday delle Skinny Girl Diet, SaraSara e Katie Dove Dixon. Primo singolo è un brano intitolato ‘Concrete Pony‘.



Nuova musica anche dagli Austra: si tratta di un singolo intitolato ‘Risk It‘ che dovrebbe preludere all’uscita di un nuovo album. La canzone segna il primo lavoro di Katie Austra Stelmanis e soci con una produzione esterna, nello specifico Rodaidh McDonald e Joseph Shabason.

Anche i These New Puritans hanno diffuso oggi un nuovo singolo: si chiama ‘The Mirage‘ e prelude a un LP intitolato ‘The Cut‘ programmato per il 14 febbraio. Si tratta del “sister-album” di ‘Inside The Rose‘ dell’anno scorso e conterrà “nuova musica, interludi orchestrali, nuove versioni e remix di amici e collaboratori“.



‘New Me, Same Us‘ è il titolo del nuovo album dei Little Dragon che uscirà il 27 marzo per Ninja Tune. La band svedese lo ha composto, prodotto e registrato nella propria città natale, Goteborg. E’ lo stesso quartetto scandinavo a definirlo “lo sforzo più collegiale della nostra carriera“. Primo singolo è un brano ritmato e mellifluo intitolato ‘Hold On‘, che verrà presumibilmente suonato nel concerto del 19 marzo alla Santeria di Milano, unica data nel nostro paese.