Le news di oggi: Noel Gallagher, Braids, Eve Owen, Das Koolies

Uscirà il 6 marzo prossimo ‘Blue Moon Rising’, il nuovo EP di Noel Gallagher’s High Flying Birds di cui qui sopra potete vedere la copertina. Oltre a ‘Wandering Star‘, l’estratto reso pubblico qualche settimana fa, stamane è stata diffusa la title-track del disco. Al brano è associato un video in cui compaiono gli attori Jack O’Connell e Gala Gordon. L’EP conterrà anche un terzo inedito, ‘Come On Outside‘, e altri due mix di ‘Blue Moon Rising‘.



Sono finalmente giunti i dettagli del nuovo album dei Braids: ‘Shadow Offering‘, questo il titolo del disco, uscirà il 24 aprile per Secret City Record. Prodotto dall’ex chitarrista dei Death Cab For Cutie Chris Walla, conterrà 9 tracce e secondo la nota stampa “mostra il lato più intimo del gruppo“. Il nuovo singolo ‘Young Buck‘, che segue di un paio di mesi ‘Eclipse (Ashley)‘, è comunque un pezzo electro-pop piuttosto ballabile.



Aveva cantato in due canzoni di ‘I Am Easy To Find‘ Eve Owen, il cui rapporto professionale con i National è proseguito sino a far produrre il proprio esordio solista da Aaron Dessner. ‘Don’t Let The Ink Dry‘, così si chiama il disco, uscirà l’8 maggio per 37d03d Records. Lo stesso chitarrista afferma che le 12 tracce della scaletta finale sono state selezionate tra 40 brani registrati in più di tre anni. Tra di essi c’è anche il singolo ‘So Still For You‘.



Huw Bunford, Cian Ciarán, Dafydd Ieuan e Guto Pryce, ovvero tutti i Super Furry Animals eccetto il frontman Gruff Rhys, hanno fondato una nuova band chiamata Das Koolies. Prima loro creazione artistica è una canzone definita “electro-beach-pop” e intitolata ‘It’s All About The Dolphins‘, che dovrebbe essere un anticipo dell’album di debutto con il nuovo moniker.