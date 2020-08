Le news di oggi: Glasvegas, Jonsi, Killers, Flaming Lips, King Gizzard

Erano quasi 7 anni che i fan dei Glasvegas attendevano il successore di ‘Later…When The TV Turns To Static‘ (2013). Oggi, però, è arrivata la conferma che il quinto LP della band scozzese è pronto, e che uscirà ad aprile 2021. Si intitolerà ‘Godspeed‘, è stato scritto, prodotto e registrato dal frontman James Allan, ed è preceduto dal singolo ‘Keep Me A Space‘ (qui sopra la copertina), che ripropone la band rumorosa che si era fatta conoscere a fine anni ’00.



Di ‘Shiver‘, il nuovo album solista di Jonsi, già si sa da tempo: uscirà il 2 ottobre per Krunk Records. Oggi ne è stato diffuso un nuovo estratto, che si intitola ‘Cannibal‘ ed è il terzo dopo ‘Exhale‘ e ‘Swill‘. È forse il più importante, perché ospita la voce di Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins: “A inizio carriera ci paragonavano a loro“, ricorda il frontman dei Sigur Ros, “io mi arrabbiavo perché non mi piacciono i paragoni, ma due-tre anni fa mi sono addentrato nella loro discografia e ho capito il perché del raffronto“.



Finalmente ‘Imploding The Mirage‘, il lungamente atteso nuovo disco dei Killers, sta per arrivare: uscirà venerdì prossimo 21 agosto. C’è ancora spazio, però, per un’ulteriore anticipazione, un brano intitolato ‘Dying Breed‘ che giunge dopo ‘My Own Soul’s Warning‘, ‘Caution‘ e ‘Fire In Bone‘.

Bisognerà aspettare un po’ di più, fino all’11 settembre, per il 16° LP della carriera dei Flaming Lips, ‘American Head‘. Rimarranno però poche canzoni da ascoltare, giacché oggi è stato reso di pubblico dominio addirittura il quinto estratto: dopo ‘Flowers Of Neptune 6‘, ‘My Religion Is You‘, ‘Dinosaurs On The Mountain‘ e ‘You ‘N Me Sellin’ Weed‘ è la volta di una traccia denominata ‘Will You Return / When You Come Down‘, che sarà anche l’opener del disco.



Non c’è ancora ufficialmente nessun LP all’orizzonte, ma la loro prolificità, e il fatto che abbiano diffuso due nuove canzoni in poco tempo, fa ritenere che potrebbe non mancare molto all’ennesimo album dei King Gizzard & The Lizard Wizard. Dopo ‘Honey‘ è oggi stato condiviso un altro brano chiamato ‘Some Of Us‘, “Scritto quando il mondo stava profondando nella follia ma non era ancora letteralmente andato a fuoco. Non vediamo l’ora di farvi sentire altre nuove canzoni prima che tutti verremo sommersi dalle fiamme“, è l’eloquente teaser della band australiana.