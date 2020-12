Le news di oggi: Idles, Sisters Of Mercy, Black Stone Cherry, Taylor Swift, Blanketman

10 dicembre 2020

Ferragosto con gli Idles? È quanto ci si augura possano godere i fan pugliesi (e non) della band britannica: il Cinzella Festival di Grottaglie (TA) ha infatti annunciato ieri il primo headliner dell’edizione 2021, che è proprio la band capitanata da Joe Talbot, che si esibirà nella splendida cornice delle Cave di Fantiano domenica 15 agosto. I biglietti per assistere allo show sono già disponibili su Dice al costo di 42,27 euro, diritti e commissioni di prevendita inclusi. Quello tarantino non sarà l’unico concerto italiano del quintetto di Bristol: un mese prima, giovedì 15 luglio, sarà parte del Parklife Festival di Padova (prezzo dei biglietti 34,50 euro in prevendita su Dice).

Verranno recuperate nell’autunno 2021 le due date dei Sisters Of Mercy originariamente previste quest’anno e, in un primo momento, spostate a marzo prossimo. La storica band di Leeds sarà invece all’Orion di Ciampino (Roma) martedì 5 ottobre e all’Alcatraz di Milano mercoledì 6. I biglietti già acquistati rimangono validi, ancora attiva la prevendita su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket a 34,50 euro più commissioni.

In Italia nel prossimo anno anche i Black Stone Cherry, freschi di pubblicazione del loro nuovo LP ‘Human Condition‘. La band hard/southern-rock del Kentucky sarà domenica 14 novembre all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone a 39,10 euro più commissioni di servizio.

Non contenta di aver pubblicato da poco l’album ‘Folklore‘ (prodotto da Aaron Dessner dei National e Jack Antonoff dei Bleachers), Taylor Swift ne ha già pronto il seguito, che uscirà alla mezzanotte di oggi. Si intitola ‘Evermore‘ e vede i due collaboratori ancora presenti in studio, oltre che i featuring dei National al completo, di Bon Iver e delle Haim.

Sono ancora lontani da un LP invece i Blanketman, giovane e promettente band di Manchester che però ha in programma il proprio esordio in formato EP: ‘National Trust‘, prodotto da Luke Smith (già con Foals, Life e tanti altri), arriverà il 19 marzo per PIAS. Conterrà sette tracce, tra cui la già nota ‘Beach Body‘ e il nuovo singolo ‘Harold‘.