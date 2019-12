Le news di oggi: Incubus, Red Hot Chili Peppers, White Lies, Flamingods, Victorious

Ci saranno anche gli Incubus agli I-Days 2020. La loro presenza è stata confermata oggi; si esibiranno sabato 13 giugno al Mind Innovation District di Milano, nella giornata che avrà gli Aerosmith come headliner. Brandon Boys e soci suoneranno presumibilmente molte canzoni del loro nuovo album in uscita nel 2020, compreso il recente singolo ‘Into The Summer‘. I biglietti sono già in prevendita qui, costano 65 euro più diritti e commissioni (10 euro in più per entrare nel pit).

I fan di quello che a inizio anni ’90 veniva definito crossover potranno dunque gioire felici, e ancor di più oggi giacché è stato ufficializzato il rientro di John Frusciante nei Red Hot Chili Peppers. Frusciante rimpiazzerà Josh Klinghoffer, che lo aveva a sua volta sostituito nel 2009 dopo il secondo abbandono del chitarrista storico del gruppo, già lontano dai RHCP tra il ’92 e il ’98. Ci sarà dunque lui sul palco il 13 giugno a Firenze, nell’unica data italiana della storica band californiana.

Torneranno in Italia a maggio 2020 i White Lies: la band inglese celebrerà il decimo anniversario del proprio album di debutto, ‘To Lose My Life‘, mercoledì 27 al Teatro Duse di Bologna e giovedì 28 all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Biglietti già in prevendita, al netto di diritti e commissioni costano 35 e 40 euro per la data emiliana (sono disponibili su Vivaticket) e tra 35 e 45 euro per quella romana (ingressi acquistabili su Ticketone).

Saranno invece ben quattro i concerti italiani dei Flamingods. La band psych-rock anglo-bahreinita si esibirà mercoledì 26 febbraio allo Scumm di Pescara, giovedì 27 al Monk di Roma, venerdì 28 al Covo di Bologna (ingresso 15 euro), sabato 29 all’Argo 16 di Venezia e domenica 1 marzo a Il Ritorno di Seregno (MB).

Prima parte della line-up svelata anche per il Victorious Festival di Portsmouth, tra il 28 e il 30 agosto nella zona marittima della città del sud dell’Inghilterra. E’ caratterizzato da una marcata propensione per la storia della musica inglese, quest’anno ad esempio in cartellone ci sono già Ian Brown, Peter Hook And The Light, Kooks e Terrorvision, con molti altri nomi ancora da annunciare. Biglietti early bird in vendita a 25 sterline (molto poco) fino al 22 dicembre, poi il prezzo inevitabilmente salirà.