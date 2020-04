Le news di oggi: Khruangbin, Protomartyr, Badbadnotgood, Remo Drive, Land Of Talk, Hinds

Ha l’aria di essere molto ambizioso il nuovo album dei Khruangbin. Si intitolerà ‘Mordechai‘, uscirà il 26 giugno per Dead Oceans, e avrà la particolarità di avere delle parti cantate in “quasi tutti” i brani in scaletta. Si tratta di una grossa novità per una band che è sempre stata principalmente strumentale, ma già anticipata nel recente EP in collaborazione con Leon Bridges. Nel nuovo LP si è incaricata dei vocals la bassista Laura Lee Ochoa, che ha anche scritto i testi, come accaduto per il primo singolo ‘Time (You And I)‘.



E’ stato rinviato di circa un mese e mezzo ‘Ultimate Success Today‘, il nuovo album dei Protomartyr che doveva arrivare il 29 maggio ma lo farà invece il 17 luglio. La band di Detroit ha comunque rivelato il secondo estratto, ‘Worm In Heaven‘, brano insolitamente molto lento ma molto intenso che ricorda vagamente le ballate dei Walkmen.

Canzone nuova anche dai Badbadnotgood: si intitola ‘Goodbye Blue‘ ed è accompagnata da una B-side strumentale denominata ‘Glide (Goodbye Blue Pt. 2)‘. Vanta il featuring di Jonah Yano, cantautore con il quale la band canadese negli ultimi tempi ha collaborato frequentemente. Non è chiaro se i brani possano essere un’introduzione a un eventuale nuovo LP, che manca dal 2016.



Il 26 giugno sarà anche la data di uscita del nuovo LP dei Remo Drive, che si chiamerà ‘A Portrait Of An Ugly Man‘ e verrà distribuito nel mondo dalla storica Epitaph. Si tratta del terzo album in carriera per il trio emo-rock di Bloomington, Minnesota, un ritorno “al suono energico ed eccentrico del loro disco d’esordio del 2017“. Primo estratto è un brano intitolato ‘Star Worship‘.



Rinviato anche il nuovo LP di Elizabeth Powell alias Land Of Talk: ‘Indistinct Conversations‘ doveva uscire anch’esso a maggio, ma di comune accordo con l’etichetta, la Saddle Creek, è stato rimandato al 31 luglio. In compenso la cantautrice canadese, anche membro dei Broken Social Scene, ne ha condiviso oggi una traccia intitolata ‘Compelled‘, che parla di un’amore non ricambiato per una persona innamorata di qualcun altro.



Dovrebbe giungere il 5 giugno ‘The Prettiest Curse‘, nuovo album delle Hinds che originariamente doveva essere pubblicato ad aprile. Per ingannare l’attesa, la band madrilena ha reso oggi di pubblico dominio ‘Just Like Kids (Miau)‘, una canzone che intende ribattere alle discriminazioni sessiste subite negli anni dalle quattro ragazze spagnole.