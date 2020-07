Le news di oggi: Laura Veirs, Mina Tindle, Cut Worms, Touché Amoré, Marilyn Manson

Non è stato felice l’ultimo anno di vita per Laura Veirs. Oltre alla limitazione delle libertà personali causata dalla pandemia globale, la cantautrice di Portland ha dovuto affrontare anche la separazione dal marito Tucker Martine, produttore di tutti i suoi album più recenti, compreso il nuovo ‘My Echo‘, che uscirà per Bella Union il prossimo 23 ottobre. Registrato la scorsa estate, l’11° LP in carriera della musicista americana è composto da “canzoni che sapevano che avrei divorziato prima di farlo” e vede al suo interno gli illustri contributi di Jim James, Bill Frisell, Karl Blau e Matt Ward. Ad anticiparlo c’è il bel singolo ‘Burn Too Bright‘, dedicato al compianto Richard Swift. Il lyric-video a esso associato è stato ‘disegnato’ dalla stessa Veirs insieme ai suoi figli durante il lockdown.



E’ una collaborazione (anche vocale) con Sufjan Stevens il nuovo singolo di Mina Tindle, ‘Give A Little Love‘. Farà parte del nuovo (nonché terzo) album della cantautrice francese, già tra le interpreti femminili convocate dai National per il loro ultimo ‘I Am Easy To Find‘. ‘Sister‘ uscirà il 9 ottobre per 37d03d e conterrà anche i due precedenti estratti, ‘Lion‘ e ‘Belle Pénitence‘. “Ho sempre amato profondamente la musica di Sufjan Stevens“, dice la Tindle. “Le sue parole e le sue melodie hanno sempre risuonato in me negli ultimi 15 anni. È anche un amico caro e generoso. E gli sono molto grata per avermi dato questa bellissima canzone da cantare nel mio album.”

Anche il sophomore di Max Clarke in arte Cut Worms verrà pubblicato il 9 ottobre (via Jagjaguwar). Si intitolerà ‘Nobody Lives Here Anymore‘ e sarà un doppio LP, con 17 brani in scaletta per un totale di 80 minuti. Doppio anche l’estratto condiviso oggi, due brani folk-rock intitolati ‘Sold My Soul‘ e ‘God Bless The Day‘. Come il resto del disco, sono stati registrati a Memphis insieme a Matt Ross-Spang tra maggio e novembre 2019.





Ci sarà ressa sugli scaffali dei negozi di dischi il 9 ottobre, giacché anche i Touché Amoré hanno pensato di far uscire (su Epitaph) il loro nuovo LP ‘Lament‘ proprio quel giorno. Si tratta del quinto album in carriera per la band post-hardcore di Los Angeles, le cui 11 tracce sono state prodotte da Ross Robinson. Tra di esse c’è anche ‘Limelight‘, una canzone sul godere dei momenti di tranquillità quando si ha una relazione importante. Al brano collabora Andy Hull, chitarrista e cantante dei Manchester Orchestra.



Non poteva che uscire l’11 settembre un nuovo album di Marilyn Manson che si intitola ‘We Are Chaos‘. 11 è peraltro anche il numero progressivo dell’opera all’interno della discografia del musicista e performer americano, che lo ha registrato in gran segreto insieme al collaboratore di lunga data Shooter Jennings. Ad anticiparlo la title-track, il cui video è stato girato da Matt Mahurin.