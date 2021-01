Le news di oggi: London Grammar, Shame, Viagra Boys, Molly Burch, Alice Glass

Si intitola ‘Californian Soil‘ il nuovo album dei London Grammar, già ufficiale dallo scorso ottobre, di cui qui sopra potete vedere la copertina. Doveva inizialmente uscire a febbraio, ma la frontwoman Hannah Reid ieri ha annunciato il rinvio della pubblicazione al 9 aprile. Per ingannare l’attesa però, la band inglese ha condiviso un nuovo singolo: si intitola ‘Lose Your Head‘ e segue ‘Baby It’s You‘, già di pubblico dominio dalla scorsa estate.



A ‘Drunk Tank Pink‘, il nuovo LP degli Shame, mancano invece meno di 10 giorni. Dopo ‘Alphabet‘, ‘Water In The Well‘ e ‘Snow Day‘, il quintetto londinese ha deciso di anticiparlo con un ulteriore estratto: ‘Nigel Hitter‘, che il frontman Charlie Steen definisce “il cuore del disco” perché “espressione catartica del periodo in cui mi confrontavo col mio subconscio attraverso i sogni“.



Ancora meno, due giorni, è il tempo che ci separa da ‘Welfare Jazz‘, il nuovo album dei Viagra Boys. La band svedese lo ha già ampiamente presentato attraverso tre estratti, ma oggi ne ha diffuso un quarto, un brano intitolato ‘Girls & Boys‘, che non è una cover dei Blur ma che è analogamente ballabile, anche se decisamente meno zuccherosa.



Un’interessante collaborazione tra Molly Burch e Jack Tatum aka Wild Nothing (ma accreditata solo alla prima) è sfociata in un nuovo singolo, ‘Emotion‘. Un brano, a detta della stessa cantautrice, “che parla del provare un ampio spettro di emozioni e tramutarle in qualcosa di positivo“. Sebbene l’ultimo suo LP ‘First Flower‘, sia del 2018, non è ancora chiaro se questo nuovo brano sia un’anticipazione di un eventuale nuovo lavoro.



Vi ricordate i Crystal Castles? L’ex cantante, Alice Glass, ha intrapreso da tempo una carriera solista, sfociata sinora in un solo EP, uscito nel 2017, e qualche brano sparso tra colonne sonore e compilation. Da oggi però è certo che presto arriverà il suo album di debutto: non si sa ancora quando, ma è certo che vi farà parte il singolo ‘Suffer And Swallow‘, dai beat acidi e un mood molto cupo, in linea con il titolo.