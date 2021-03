Le news di oggi: Metronomy, Fenne Lily, Benjamin Francis Leftwich, The Reds Pinks And Purples, Lana Del Rey

Com’era prevedibile, l’unica data italiana dei Metronomy subisce un ulteriore rinvio. La band inglese sarà all’Alcatraz di Milano non più il 12 aprile 2021 bensì mercoledì 9 marzo 2022. 25 euro più diritti e commissioni il costo, invariato, dei biglietti, che sono disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Quelli già acquistati rimangono, ovviamente, validi.

Viene purtroppo definitivamente cancellato, invece, il concerto che Fenne Lily doveva tenere domenica 9 maggio al Magnolia di Segrate (MI). L’organizzazione fa sapere che “Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto, presso i punti vendita o presso il gestore di vendita online dove gli stessi sono stati acquistati, entro e non oltre il 16 aprile 2021“.

Uscirà il 18 giugno via Dirty Hit il quarto album in carriera di Benjamin Francis Leftwich. Intitolato ‘To Carry A Whale‘, conterrà 10 tracce registrate in vari studi di Londra e in Nigeria sotto la produzione di Sam Duckworth (aka Get Cape. Wear Cape. Fly) ed Eg White. “È stato il primo album scritto e registrato da Leftwich in stato di completa sobrietà“, sottolinea la press-release, ed è proprio la fatica della disintossicazione ad aver ispirato il titolo. Primo estratto è un brano intitolato ‘Cherry In Tacoma‘.



Abbiamo parlato giusto ieri di Glenn Donaldson, che ha appena pubblicato un album insieme a Jeremy Earl dei Woods con il moniker di Painted Shrines. Oggi invece riferiamo di quello che attualmente è il suo progetto principale, ovvero The Reds, Pinks And Purples. ‘Uncommon Weather‘ è il titolo del suo nuovo LP con tale denominazione, che uscirà per Tough Love il prossimo 9 aprile. È già stato anticipato da due singoli, ‘The Record Player And The Damage Done’ e ‘Don’t Ever Pray In The Church On My Street’, “tra indie-pop, shoegaze e new wave” (o almeno così assicura la nota stampa).





Non bastava ‘Chemtrails Over the Country Club‘, il recentissimo LP di Lana Del Rey uscito venerdì. Il 1° giugno ne arriverà un altro, ‘Rock Candy Sweet‘, per il quale non ci sono ulteriori dettagli, se non quella che sembrerebbe esserne la copertina.