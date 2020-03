Le news di oggi: National, Micheal Stipe, No Age, Idles, Brian Fallon, Primavera

Due notizie in una per quanto riguarda i National: il 19 giugno verrà pubblicata un’edizione speciale di ‘High Violet‘, il loro album dell’11 maggio 2010 che, dunque, quest’anno festeggia i 10 anni di esistenza. Due dei tre LP della special edition (in tre diverse versioni bianche e viola) conterranno le canzoni della scaletta originale, mentre il terzo avrà rarità e B-side. Verrà ‘presentato’ questa sera con la trasmissione in streaming di ‘The National – ‘High Violet’ Live From Brooklyn Academy of Music (BAM)‘, concerto registrato a New York proprio la sera prima dell’uscita del disco, nel quale i National lo suonarono interamente. Andrà in onda alle 23 ora italiana sul canale YouTube che vi incorporiamo qui sotto.



Lo abbiamo menzionato anche nella nostra nuova sezione denominata Quarantena, ma vale la pena parlare del nuovo brano di Michael Stipe anche qui, perché ‘No Time For Love Like Now‘ è stata scritta proprio con uno dei National, Aaron Dessner. Il fatto che Stipe stia lavorando al suo album solista potrebbe far pensare a un coinvolgimento del chitarrista e produttore nella realizzazione del disco, circostanza comunque non ancora confermata. Il pezzo, in ogni caso, è molto bello anche nella versione ‘casalinga’ dell’ex REM.



E’ cosa certa e programmata il nuovo LP dei No Age, ‘Goons Be Gone‘, che uscirà il 5 giugno prossimo. Oggi ne è stato condiviso un nuovo estratto, che si intitola ‘Feeler‘ ed è associato a un video diretto da Kersti Jan Werdal. Musicalmente, mostra il lato più noto del duo losangelino, tra noise e punk.



Anche gli Idles sono al lavoro su un nuovo LP, ma oggi hanno rimesso online un vecchio disco, il loro primo EP della carriera che risale al 2012 e si intitola ‘Welcome‘. I quattro brani in scaletta sono più post-punk rispetto a quelli più recenti, ma sempre abbondantemente punk.

Cambiano le date di un paio di concerti italiani, entrambi in programma al Magnolia di Segrate (MI): quello di Brian Fallon And The Howling Weather, che si sposta dal 5 maggio 2020 al 23 febbraio 2021, e quello di Cavetown, dal 14 aprile al 16 agosto. Invariati i prezzi dei biglietti, rispettivamente 25 e 16 euro più diritti e commissioni di prevendita; i tagliandi già acquistati rimangono validi per la nuova data.

A causa dell’attuale emergenza sanitaria sono stati rinviati diversi festival musicali, primi tra tutti i due Primavera di Barcellona e Oporto. La rassegna catalana si sposta al weekend tra il 26 e 30 agosto, quella portoghese in quello tra il 3 e il 5 settembre. Nuova collocazione anche per il Mi Ami di Milano, che passa nel fine settimana tra il 18 e il 20 settembre. In tutti i casi gli abbonamenti già acquistati rimangono validi.