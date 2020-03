Le news di oggi: Nine Inch Nails, Glass Animals, Ben Gibbard, Trace Mountains, Nation Of Language

Non uno, ma ben due nuovi album sono la sorpresa dei Nine Inch Nails per i fan bloccati in casa dall’emergenza sanitaria. Si intitolano ‘Ghosts V: Together‘ e ‘Ghosts IV: Locusts‘ e sembrano dunque rappresentare il seguito di ‘Ghosts I–IV‘ del 2008. Secondo una nota scritta da Trent Reznor e Atticus Ross sul sito ufficiale del gruppo, il primo “è per quando le cose sembrano poter andare bene” e il secondo “lo scoprirete“. I due dischi sono già in download gratuito su ‘Nin.com‘, ma da mezzanotte saranno disponibili anche sulle piattaforme streaming.

Anche dai Glass Animals dovrebbe arrivare un nuovo album nel 2020. Titolo e data di uscita sono ancora ignoti, ma disponibili a tutti sono già due singoli: ‘Tokyo Drifting‘, uscito lo scorso novembre, e ‘Your Love (Dejà Vu)‘, condiviso proprio oggi. Il frontman Dave Bayley lo descrive come ispirato da quelle relazioni affettive che fanno soffrire, “non necessariamente quelle romantiche, può essere anche un familiare o un amico. Facciamo rientrare quella persona nelle nostre vite più e più volte, ma finisce sempre allo stesso modo“.



‘Life In Quarantine‘, la canzone scritta da Ben Gibbard dei Death Cab For Cutie durante la quarantena in cui si è auto-confinato, è diventato un brano ufficiale. I proventi saranno devoluti ad Aurora Commons, associazione no profit della sua città, Seattle, che si occupa di aiutare i senzatetto anche nella difficile situazione attuale.



Ci era molto piaciuto, ‘A Partner To Lean On‘, il precedente album dei Trace Mountains, progetto solista dell’ex LVL UP Dave Benton. Siamo dunque piuttosto curiosi di conoscerne il seguito, ‘Lost In The Country‘, che uscirà il 10 aprile per Lame-O Records. Ultimo estratto in ordine di tempo è un brano intitolato ‘Me & May‘ a cui collabora vocalmente Carmen Perry; segue gli altri singoli, la title-track ‘Lost In The Country‘ e ‘Rock & Roll‘.



Un esordio invece è quello dei Nation Of Language, synth-pop trio di Brooklyn che pubblicherà l’LP ‘Introduction, Presence‘ a maggio. ‘September Again‘ è il loro nuovo singolo che arriva dopo i già noti ‘The Motorist‘, ‘Rush & Fever‘ e ‘Tournament‘.