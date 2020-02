Le news di oggi: Pearl Jam, Sufjan Stevens, The 1975, Stephen Malkmus, Jay Som

Il secondo estratto da ‘Gigaton‘, il nuovo album dei Pearl Jam che uscirà il 27 marzo, ha ora un video: per ‘Superblood Wolfmoon‘ si è ‘scomodato’ Keith Ross, l’ideatore di Tiny Desk Concert, che ha ritratto la band americana in uno streaming di disegni animati.

Secondo brano reso pubblico anche per ‘Aporia‘, l’LP che vede Sufjan Stevens collaborare con il nonno Lowell Brams, programmato per il 27 marzo. Anche in questo caso il pezzo, ‘The Runaround‘ è per la maggior parte strumentale, con la voce di Stevens che interviene solo verso la fine.

Dopo ‘The 1975‘, ‘People‘, ‘Frail State Of Mind‘ e ‘Me & You Together Song‘, i 1975 hanno condiviso un nuovo estratto dal loro nuovo album, ‘Notes On A Conditional Form‘, atteso per il prossimo 24 aprile. Si tratta di ‘The Birthday Party‘, cupa ballata folk-rock a cui è associato un video diretto niente meno che da Beth Ditto dei Gossip.



Un paio di settimane mancano all’uscita di ‘Traditional Techniques‘, il nuovo album solista di Stephen Malkmus. L’ex Pavement ha registrato una delle tracce in scaletta, ‘Brainwashed‘, in acustico a Parigi con l’aiuto alle riprese della celebre Blogotheque.



Sono due invece le canzoni nuove di Jay Som: ‘A Thousand Words‘ e ‘Can’t Sleep‘ sono state registrate nelle stesse sessioni del suo ultimo LP, ‘Anak Ko‘ e faranno parte di un 7″ che verrà pubblicato l’1 maggio da Polyvinyl. Un buon segno visti i recenti problemi di salute della cantautrice americana, che dovrebbe riprendere l’attività dal vivo a marzo.