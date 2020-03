Le news di oggi: Sharon Van Etten, Deradoorian, Thao, Anna Burch, Briston Maroney, Nap Eyes

Siamo già al secondo inedito di Sharon Van Etten in poco più di un mese. Dopo ‘Beaten Down‘, diffuso a febbraio, è la volta di ‘Staring At A Mountain‘, una canzone compresa nella colonna sonora di ‘Never Rarely Sometimes Always‘, lungometraggio scritto e diretto da Eliza Hittman in cui recitano Sidney Flanigan e la stessa Van Etten, che interpreta il ruolo della madre della protagonista. Il resto delle musiche per il film sono invece stata composta da Julia Holter.



Uscirà il 22 maggio per Anti- il secondo album di Deradoorian. Intitolato ‘Find The Sun‘, è musicalmente ispirato da “Can, Damo Suzuki, Pharoah Sanders e Sun Ra“; i testi vertono invece sulla auto-consapevolezza e realizzazione in una società che “ti obbliga ad aderire alle proprie limitazioni“. Il primo singolo dell’ex vocalist dei Dirty Projectors è un brano denominato ‘Saturnine Night‘.



Anche per Thao & The Get Down Stay Down è tempo di un nuovo LP: si chiamerà ‘Temple‘ e uscirà il 15 maggio per Ribbon Music. La nota stampa lo definisce il disco “più onesto e trasparente” della discografia della cantautrice americana di origine vietnamita, soprattutto per il coming out a proposito della propria sessualità. Quello che sarà il quinto album del suo progetto con i Get Down Stay Down è prodotto dalla stessa Thao Nguyen insieme a Adam Thompson, ed è mixato da Mikaelin ‘Blue’ Bluespruce, i cui precedenti con Solange, Carly Rae Jepsen e Mariah Carey non sembrano essere stati decisivi per il primo singolo, una canzone intitolata come il disco, ‘Temple‘.



Si era già parlato del nuovo album di Anna Burch, ‘Tell Me What’s True‘, che uscirà per Polyvinyl il prossimo 3 aprile. Di oggi è il terzo estratto, la title-track, che segue i precedenti singoli ‘Not So Bad‘ e ‘Party’s Over‘.



Non ha ancora pubblicato nessun album Briston Maroney, ma a giudicare dai suoi EP precedenti e dalla serie di singoli denominata ‘Miracle‘ il talento c’è. Come nella sua nuova proposta, un brano intitolato ‘The Garden‘ a cui è associato un vero e proprio mini-film diretto da Joey Brodnax.



Arriverà il 27 marzo via Jagjaguwar il nuovo LP dei Nap Eyes. Il quarto lavoro della carriera della band folk-rock canadese si chiamerà ‘Snapshot Of A Beginner‘. Dopo ‘Mark Zuckerberg‘ e ‘So Tired‘ è stato diffuso il terzo estratto, che si intitola ‘Mystery Calling‘; ad esso è collegato un video diretto da Antoine Lahaie che si ispira dichiaratamente a ‘Blade Runner‘ e ‘Under The Skin‘.