Le news di oggi: Sisters Of Mercy, Biffy Clyro, Patti Smith, Dream Wife, Working Men’s Club, Westerman

Non lasciano i Sisters Of Mercy, ma raddoppiano: il loro concerto all’Alcatraz di Milano, originariamente previsto per il 26 marzo, verrà recuperato mercoledì 16 settembre. A esso se ne aggiunge un altro calendarizzato per il giorno prima, martedì 15, all’Orion di Ciampino (RM). Per quanto riguarda la data milanese della celeberrima band gothic-rock inglese, i biglietti già acquistati rimangono validi. 30 euro più diritti e commissioni è il prezzo per chi non ne fosse ancora fornito, valido anche per lo show romano, con prevendite disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. All’ingresso il costo sarà invece di 35 euro tutto compreso.

Bisognerà invece attendere ottobre per rivedere dalle nostre parti i Biffy Clyro: si esibiranno giovedì 29 ottobre al Lorenzini District di Milano, unica data italiana. I biglietti, in prevendita su Ticketone da venerdì, costeranno 35 euro più diritti e commissioni.

Concerto nel capoluogo lombardo anche per Patti Smith, che oltre alle date di domenica 26 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, lunedì 27 in piazza Napoleone a Lucca e mercoledì 29 in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone (FC), sarà anche al Castello Sforzesco di Milano giovedì 30. 35 euro più diritti e commissioni il prezzo delle prevendite, disponibili da giovedì su Ticketone.

Sono stati annunciati oggi tre dischi molto attesi: il primo è il sophomore delle Dream Wife, che arriverà il 3 luglio via Lucky Number e si intitolerà ‘So When You Gonna…‘. Primo singolo è un brano chiamato ‘Sports!‘ che, come lo descrive Nme.com, tenendo fede al proprio titolo è autenticamente “energetico“. Una curiosità: il disco è stato registrato da un team completamente femminile “nonostante le donne siano soltanto il 5% dell’industria musicale“, fa notare il quartetto di Brighton.



Dei Working Men’s Club si parla da parecchio tempo, ed è ora giunto il momento di ascoltarli sulla lunga distanza: il loro album di debutto omonimo verrà pubblicato il 5 giugno da Heavenly Recordings. Prodotto da Ross Orton (The Fall, M.I.A., Arctic Monkeys), pare che sarà caratterizzato da “intrecci di chitarre e synth mascherati da batterie“. Già molti i singoli di pubblico dominio, l’ultimo in ordine di tempo si intitola ‘A.A.A.A.‘.



Anche per Westerman è pronto l’atteso esordio: ‘Your Hero Is Not Dead‘ arriverà anch’esso il 5 giugno. Prodotto da Nathan Jenkins alias Bullion e registrato tra il Portogallo e Londra, è annunciato come “un album che parla di comprensione ed empatia, sacrifici e libertà, e di tutte le contraddizioni e le sfide che affrontiamo ogni giorno“. Oggi ne è stato diffuso un nuovo estratto, un brano che si chiama ‘Think I’ll Stay‘, che qualcuno nei commenti su YouTube descrive come “Arthur Russell che fa Brian Wilson“.