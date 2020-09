Le news di oggi: Smashing Pumpkins, Deftones, Puscifer, Oh Sees, Sunflower Bean

E chissà se il nuovo album doppio degli Smashing Pumpkins saprà rinverdire i fasti dell’album doppio degli Smashing Pumpkins più famoso, ‘Mellon Collie And The Infinite Sadness‘ del 1995. Lo scopriremo il 27 novembre, quando ‘Cyr‘ vedrà la luce su Sumerian Records. In totale saranno 20 le canzoni in scaletta, tra cui le già note ‘The Colour Of Love‘ e la title-track ‘Cyr‘. Contestualmente al disco, Billy Corgan ha congegnato una serie animata in cinque parti disegnata da Deep Sky e intitolata ‘In Ashes‘. I primi due episodi arriveranno il 25 settembre, insieme ad altri estratti dal disco nuovo.





Altri grandi vecchi dell’alternative-rock americano, i Deftones, hanno in programma un nuovo LP: ‘Ohms‘ uscirà il 25 settembre per Warner, e conterrà anche la canzone diffusa oggi, intitolata ‘Genesis‘, che segue di qualche settimana la title-track.

Del club fa parte anche Maynard James Keenan, che dopo aver riesumato sia A Perfect Circle che Tool, è tornato al moniker personale Puscifer, con cui il 30 ottobre farà anch’egli uscire un LP intitolato ‘Existential Reckoning‘. Il primo singolo, ‘The Underwhelming‘, pare un brano rubato ai Depeche Mode. È comunque più che godibile.

Chi non si ferma mai sono invece gli Oh Sees, da qualche tempo divenuti Osees. Oggi è uscito il loro disco nuovo, ‘Protean Threat‘, ma già ne hanno pronto un altro, che si chiamerà ‘Metamorphosed‘ e sembra andare più o meno sulla stessa falsariga proto-punk. Almeno a giudicare dal primo estratto denominato ‘Electric War‘, uno dei cinque brani di una scaletta che fa pensare più a un EP che a un LP.



Tornano a farsi sentire i Sunflower Bean, con un singolo che dovrebbe rimanere un’uscita a sé. ‘Moment In The Sun‘ “è una canzone sullo scoprire le cose importanti della vita, come decidere con chi passarla“, spiega la band in una nota. Il relativo video è stato girato dalla band durante il recente lockdown passato tutti insieme.