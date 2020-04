Le news di oggi: Sophia, Jonsi, Everything Everything, Rolling Stones, Pinegrove…

E’ stato posticipato da sabato 23 maggio a domenica 13 dicembre il concerto che dei Sophia all’Ohibò di Milano. I biglietti già acquistati rimangono validi, per chi li volesse comprare continua la prevendita su Dice a 13,80 euro, che diventeranno 15 in cassa la sera dello show. Contestualmente, è stata aggiunta un’ulteriore data: il giorno prima, sabato 12 dicembre, Robin Propper-Sheppard e soci si esibiranno al Covo di Bologna (prezzo d’ingresso ancora da definire).

Erano 10 anni che mancava una canzone di Jonsi senza i Sigur Ros. E’ arrivata oggi: si intitola ‘Exhale‘ ed è co-prodotta insieme a A.G. Cook. Non è ancora chiaro se possa essere anticipatrice di quello che sarebbe il sophomore solista del musicista islandese.



Un brano degli Everything Everything mancava da un po’ meno, due anni, ma anche per loro è Sto arrivato oggi. Si intitola ‘In Birdsong‘ e, a detta del frontman Jonathan Higgs, è un pezzo adatto al momento attuale perché “con meno auto e meno aeroplani abbiamo la possibilità di riconnetterci con la natura“. Anche in questo caso non è chiaro se possa preludere a un nuovo LP della band inglese.



L’album nuovo dei Car Seat Headrest, ‘Making A Door Less Open‘, è invece imminente, uscirà venerdì 1° maggio. Sono già un po’ le canzoni anticipate, oggi è stata la volta di un quarto estratto, che si intitola ‘There Must Be More Than Blood‘, diffuso in due versioni: quella originale di oltre 7 minuti sulle piattaforme audio, e una acustica di ‘soli’ 6′ su YouTube.

Making A Door Less Open by Car Seat Headrest



Anche i No Age seguitano a rilasciare anticipazioni di ‘Goons Be Gone‘, il loro nuovo LP in uscita il 5 giugno. Dopo ‘Turned To String‘ e ‘Feeler‘ è la volta della title-track, che procede sulla stessa falsariga di punk-rock rumoroso.

Goons Be Gone by No Age

Da ‘Notes On A Conditional Form‘, il disco nuovo dei 1975, i singoli si contano ormai sulle dita di due mani. Uno ulteriore è diventato di pubblico dominio oggi, si chiama ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)‘, ed è accompagnato da un video diretto da Adam Powell.



‘Comma‘ è il titolo del nuovo album solista di Sam Prekop, leader dei Sea And Cake, che verrà pubblicato il 10 luglio da Thrill Jockey. A differenza di quelli della sua band, sarà un disco incentrato sui suoni sintetici, con sintetizzatori analogici, drum-machine e “pulsazioni ritmiche” in prima linea. Delle 10 tracce in scaletta la prima a essere condivisa è la strumentale ‘Summer Places‘.



Anche per i Rolling Stones la quarantena è stata d’ispirazione per nuova musica. La scrittura di ‘Living In A Ghost Town‘ è iniziata prima della pandemia, ma è stata completata durante anche perché il titolo era effettivamente molto calzante con quanto sta accadendo.



Evan Stephen Hall dei Pinegrove ha invece deciso di impiegare il proprio tempo libero suonando in streaming su YouTube. L’esibizione, della durata di un’oretta scarsa, gli ha permesso di promuovere ‘Elsewhere 2‘, album dal vivo a scopo benefico (acquistabile su Bandcamp) i cui proventi andranno a MusicCares COVID-19 Relief Fund, che si occupa di sostenere i musicisti rimasti senza occupazione durante l’emergenza sanitaria in corso.