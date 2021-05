Le news di oggi: Wombats, Sleater-Kinney, Modest Mouse, Audiobooks, Deap Vally

Anche attraverso gli avatar che vedete qui sopra i Wombats hanno annunciato il loro nuovo singolo: ‘Method To The Madness‘ è una ballata che parte da sonorità R&B per esplodere in un rock ‘n’ roll a loro più affine. Visto anche l’importante lavorio grafico visibile sui loro social, è possibile si tratti dell’anticipazione di quello che sarebbe il loro sesto LP in carriera. L’ultimo, ‘Beautiful People Will Ruin Your Life‘, uscì a febbraio 2018.



Del nuovo lavoro delle Sleater-Kinney, invece, si sa da un paio di settimane: ‘Path Of Wellness‘ arriverà l’11 giugno per Mom+Pop, e oltre all’orecchiabile ‘Worry With You‘ ci sarà anche la più irregolare ‘High In The Grass‘, che ricorda i primi anni di vita del gruppo divenuto recentemente un duo.



Giugno sarà anche il mese del ritorno dei Modest Mouse, che il 25 pubblicheranno ‘The Golden Casket‘, settimo LP della loro storia. Il secondo estratto, ‘Leave A Light On‘, appare molto meno appartenente ad Isaac Brock e soci del precedente ‘We Are Between‘, quasi fosse una collaborazione con gli Animal Collective.



A guardarli, Evangeline Ling e David Wrench, sembrano un po’ matti. In effetti, l’electroclash che propongono come Audiobooks non è qualcosa che si è sentito così di frequente negli ultimi anni. È però molto efficace, come dimostra il nuovo singolo ‘The Doll‘, che anticipa il loro secondo LP, ‘Astro Tough‘. Arriverà il 1° ottobre via Heavenly Recordings, con una scaletta di 10 tracce.



Procedono di EP in EP le Deap Vally: il prossimo si chiamerà ‘American Cockroach‘ e verrà pubblicato il 18 giugno da Cooking Vinyl/The Orchard. Come il precedente ‘Digital Dream‘ sarà composto da 4 tracce, tra cui i due estratti già resi noti, ‘Give Me A Sign‘ e ‘I Like Crime‘ (featuring Jennie Vee degli Eagles Of Death Metal).