Le prime due canzoni del nuovo album dei Vampire Weekend

Dopo avere rivelato il titolo e mostrato la copertina, i Vampire Weekend hanno diffuso i primi due estratti da ‘Only God Was Above Us’, il loro primo album di inediti in cinque anni. Si tratta di due canzoni intitolate ‘Capricorn’ e ‘Gen-X Cops’.

La prima è una ballata che si complica rumorosamente nella sua seconda parte, e che dà quella gradevole sensazione del ritorno di un vecchio amico (nella fattispecie, la scrittura di Ezra Koenig). Decisamente più ritmata la seconda, che invece ha un effetto opposto: parte con un riff che promette scintille, e poi si normalizza.

Una curiosità che riportiamo da Stereogum: entrambi i video utilizzano materiale di repertorio risalente alla New York di fine degli anni ‘80, come del resto la foto di copertina. Un’estetica che dovrebbe essere centrale anche per il resto dell’album, che uscirà il 5 aprile.