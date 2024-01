Liam Gallagher & John Squire: album a marzo, live ad aprile

Grosse novità da parte del progetto congiunto di Liam Gallagher con John Squire. L’inedito duo ha confermato l’uscita dell’album d’esordio, che si chiamerà semplicemente ‘Liam Gallagher John Squire’ (senza neanche una congiunzione, almeno nella grafica di copertina), prevista tra poco più di un mese, il 1° marzo.

Tra poco più di due, sabato 6 aprile, Liam & John si esibiranno live al Fabrique di Milano, unica loro data nel nostro paese (almeno per il momento). I biglietti, in prevendita da mercoledì prossimo (31/1) su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, avranno un prezzo non propriamente modico: sull’ ultima piattaforma citata, 79,24 euro.

In scaletta ci saranno presumibilmente tutte le canzoni del disco, che sono un totale di 10. Tra di esse c’è il singolo di qualche settimana fa, ‘Just Another Rainbow’, e il nuovissimo ‘Mars To Liverpool’, diffuso oggi, che (al contrario del primo estratto) ricorda più la discografia solista di Liam che gli Stone Roses.