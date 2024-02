Mike Kinsella torna Owen per un nuovo LP

Mike Kinsella è conoscito principalmente per essere il frontman degli American Football, ma il suo progetto più prolifico, sostanzialmente solista, è quello con il moniker Owen. Dal 2001 sono stati ben dieci gli album pubblicati, e l’undicesimo, ‘The Falls Of Sioux‘, arriverà il prossimo 26 aprile via Polyvinyl.

Co-prodotto insieme a Sean Carey (il batterista di Bon Iver) e Zach Hanson (già collaboratore degli stessi Bon Iver, Low e Waxahatchee), conterrà nove tracce tra cui il nuovo singolo ‘Beaucoup‘ che lo stesso Kinsella definisce “una lussuriosa canzone d’amore o una amorevole canzone sul desiderio“. Brano prevalentemente acustico, ospita anche degli archi, arrangiati come nel resto del disco da Russell Durham (Fleet Foxes, Andrew Bird).

Secondo la press-release, il recente progetto synth-pop, denominato Lies, insieme a suo cugino Nate, ha influenzato anche la realizzazione di questo lavoro, convincendolo a utilizzare una strumentazione più vasta, sintetizzatori (affidati a Corey Bracken, turnista degli American Football). Così, “l’apertura della musica offre un contrappeso quasi giocoso anche alle liriche più tristi di Kinsella, dando a ‘The Falls of Sioux’ un posizionamento che non era ancora stato occupato nella discografia degli Owen“.