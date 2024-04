‘Moon Safari’ degli Air anche ad agosto

Gli Air stanno seguitando a celebrare ‘Moon Safari‘, il loro mai replicato LP del 1998 che dunque ha già compiuto il quarto di secolo.

Oltre a un concerto andato sold out a Milano a fine febbraio, Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel lo suoneranno per intero venerdì 21 giugno all’Auditorium di Roma e sabato 22 in piazza Trento & Trieste a Ferrara.

Ma questo già si sapeva. La novità è una terza data estiva prevista per agosto, più precisamente venerdì 2 al Viva! Festival di Locorotondo (BA) presso l’Arena Valle d’Itria, in una kermesse in cui si esibiranno anche degli altri miti dell’elettronica degli anni ’90, gli Underworld.

Gli abbonamenti per l’intera manifestazione sono già disponibili su Dice al prezzo di 70 euro.