Un nuovo brano Lennon-McCartney, ma sono i figli

Una canzone scritta a quattro mani da un Lennon e da un McCartney mancava da quasi 55 anni. Oggi, però, ce n’è una nuova, anche se a firmarla non sono John e Paul, bensì i figli Sean e James.

In realtà nel caso specifico sarebbe più appropriato definirla “McCartney-Lennon”, giacché il singolo ‘Primrose Hill‘ è accreditato al solo James McCartney, che si prende onori e oneri dell’ideazione della traccia: “Da bambino, mentre ero in Scozia, ho avuto una visione in una bella giornata d’estate. Lasciandomi andare, nella mia mente ho visto il mio vero amore e salvatore. ‘Primrose Hill’ parla di come trovare quella persona.”

Sean Ono Lennon, la cui carriera musicale è più corposa di quella dell’amico, compare dunque solamente nei credits della composizione del pezzo. Il brano in questione è il secondo singolo di McCartney Jr in un tempo relativamente breve, dopo ‘Beautiful‘ uscito a febbraio. Non è escluso possa arrivare a breve l’annuncio di un album, che nel suo caso manca dal 2016 (‘The Blackberry Train‘). Sean, dal canto suo, ha appena pubblicato (lo scorso 16 febbraio) un LP strumentale intitolato ‘Asterisms‘.