Mogwai il 15 luglio a Bologna

Il concerto di sabato 13 luglio 2024 all’Ellenic Music Festival di Agrigento non sarà l’unico dei Mogwai in Italia quest’estate. La band post-rock scozzese, infatti, due giorni dopo salirà anche sul palco del Sequoie Music Festival di Bologna.

L’appuntamento è per lunedì 15 luglio al parco delle Caserme Rosse nel capoluogo emiliano. I biglietti, disponibili su Dice da domani (17/4) alle 12, costano 46 euro.

Fromatisi nel 1996 a Glasgow, Stuart Braithwaite, Dominic Aitchison, Martin Bulloch e Barry Burns hanno sinora pubblicato dieci LP di inediti più varie colonne sonore. L’ultimo in ordine cronologico è ‘As The Love Continues‘ del 2021.