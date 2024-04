Update concerti: John Maus, Bonnie Prince Billy, Glen Hansard, Public Service Broadcasting, Altin Gün

Saranno quattro le date italiane di John Maus. Il musicista americano non pubblica un album da ‘Addendum’ del 2018, ma non è escluso gli dia un seguito prima di ottobre, quando sarà nel nostro paese: giovedì 24 allo Spazio 211 di Torino, venerdì 25 al Covo di Bologna, sabato 26 all’Alcazar di Roma e domenica 27 alla Santeria di Milano. I biglietti sono in gran parte in prevendita su Dice: 23 il costo per la data piemontese e quella lombarda, 24,08 il prezzo per il concerto in Emilia.

Una nuova data si aggiunge al corposo tour italiano di Bonnie Prince Billy, che aveva già confermato concerti a Torino (15/5), Milano (16/5), Parma (17/5), Galzignano Terme (18/5) e Roma (22/5). Ebbene, il cantautore americano suonerà, domenica 19 maggio, anche al Mengarden di Pesaro, presso il circolo Mengaroni. I biglietti sono acquistabili su Eventbrite a 22,55 euro.

Anche Glen Hansard ha aggiunto un ulteriore concerto al suo tour dalle nostre parti, che già era noto si appresti a fare tappa a Bologna (27/6), Bari (29/6), Roma (30/6) e Gardone Riviera (2/7). Il musicista irlandese sarà pure al Castello di San Giusto a Trieste mercoledì 3 luglio. In prevendita su Ticketone i biglietti, che partono da 33,10 euro.

I Public Service Broadcasting si esibiranno sabato 25 novembre all’ARCI Bellezza di Milano, unica data (almeno per il momento) nel nostro paese. Sarà anche l’occasione di ascoltare live i nuovi brani di un disco in uscita in estate. 25,30 euro è il prezzo dei biglietti, in prevendita su Dice.

Saranno quattro le date in Italia degli psych/folk-rocker turchi Altin Gün: mercoledì 12 giugno al Largo di Roma, giovedì 13 al Locomotiv di Bologna e venerdì 14 al Magnolia di Segrate (MI). Inoltre, venerdì 9 agosto saranno parte del cast di FestiValle ad Agrigento. I biglietti sono o saranno in prevendita su Dice: 30 euro il prezzo per la capitale, 31,50 euro per il capoluogo emiliano, 36,21 euro per l’appuntamento in Sicilia.