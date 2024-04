Yves Tumor al Castello di Milano il 27 agosto

È unico, almeno per il momento, l’appuntamento con Yves Tumor. Il versatile musicista americano salirà sul palco issato all’interno del Castello Sforzesco di Milano, nel Cortile delle Armi, martedì 27 agosto.

I biglietti, disponibili su Dice dalle 11 di domani (18/4), costano 35 euro.

L’artista nato a Miami (e che pare attualmente risieda a Torino), è musicalmente attivo dal 2010. Ha pubblicato sinora cinque album, di cui l’ultimo, ‘Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)‘ è di poco più di un anno fa.