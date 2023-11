Nel nuovo album dei Courting ci sono anche i Cribs

I Courting, giovane quartetto proveniente da Liverpool, avevano già dato prova di sé con il primo album, ‘Guitar Music’ (2022) e prima ancora con l’EP ‘Grand National’ (2021). Tanto da attirare l’attenzione dei Cribs: “Quell’LP di debutto ci è davvero piaciuto ed eravamo davvero entusiasti di sapere come avrebbero approcciato il secondo album. Quel modo di ‘sabotare’ le loro melodie con il rumore parlava direttamente a noi, ma era anche chiaro che ci fosse del cantautorato davvero sofisticato sotto tutto quel rumore”, afferma in una nota Gary Jarman in persona.

Così, lui e il fratello Ryan hanno affiancato il frontman Sean Murphy-O’Neill nella produzione di ‘New Last Name’, sophomore che uscirà il 26 gennaio prossimo per Lower Third.

L’influenza della rinomata band inglese la si può sentire nel nuovo singolo ‘Throw’ così come nel precedente ‘Flex’, a dire il vero meno complessi del materiale che li ha preceduti. “C’è molto altro, può essere fruito come un album ma ci sono anche personaggi, capitoli, palcoscenici, direzioni… Gli ascoltatori possono scegliere ciascuno la propria narrazione, ma vogliamo che ci si perdano dentro”, spiega Murphy-O’Neill.

Tra marzo e aprile la band inglese sarà in tour in Europa e Regno Unito, ma al momento non è prevista nessuna data in Italia