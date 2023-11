Pete Doherty in acustico a Milano

Impegnato con la promozione del nuovo album dei Libertines (‘All Quiet On The Eastern Esplanade‘ uscirà l’8 marzo), Pete Doherty trova anche qualche spazio in agenda per la propria attività solista. Uno di essi gli permetterà di passare da Milano per un concerto acustico in solitaria.

Mercoledì 29 novembre, il musicista inglese sarà all’Apollo per un evento speciale della serie ‘Dirty Mondays‘ (che di solito ha luogo, come da denominazione, il lunedì). Una liason solida quella di Pete con la serata milanese, dove nel 2022 aveva già tenuto un DJ set.

Per il live in programma tra una ventina di giorni, i biglietti sono già in prevendita su Dice a 33 euro. In line-up sono annunciati anche Colzani e Dae.