Nick Cave And The Bad Seeds al Forum con i Murder Capital

Di 27 concerti in giro per l’Europa, solo uno sarà in Italia: poco ma buono, anche perché nel loro tour del 2024 Nick Cave And The Bad Seeds si porteranno dietro i Murder Capital.

Lo show è ovviamente conseguenza della pubblicazione del nuovo album della seminale band australiana, ‘Wild God’, che uscirà il 30 agosto. Per sentire dal vivo le nuove canzoni bisognerà però attendere ulteriormente fino a domenica 20 ottobre e recarsi al Forum di Assago (MI).

I biglietti saranno in prevendita dalle 10 di venerdì prossimo (22/3) sul circuito Ticketone. Non ne sono ancora stati comunicati i costi.