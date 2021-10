Nuova musica: Animal Collective, Beirut, JennyLee, Bambara, Aeon Station

Se ne parlava da qualche giorno del nuovo album degli Animal Collective, che da ieri è definitivamente ufficiale: si chiamerà ‘Time Skiffs‘ e uscirà il 4 febbraio 2022 per Domino Records. Si tratta dal loro primo in oltre cinque anni (da ‘Painting With‘ del 2016), registrato lungo tutto il 2020 sotto la produzione di Marta Salogni. Secondo la nota stampa, “queste canzoni sono lettere d’amore, segnali di pericolo, osservazioni en plein air e inni al rilassamento, le trasmissioni raccolte da quattro persone che sono cresciute dentro relazioni, paternità e preoccupazioni da adulti. Ma rese con il singolare senso di meraviglia esplorativa degli Animal Collective“. Primo esempio è il singolo ‘Prester John‘, in cui hanno confluito due brani distinti scritti da Avey Tare e Panda Bear.

Si chiamerà ‘Artifact‘ la raccolta di rarità e B-sides che Beirut farà uscire digitalmente il 10 gennaio e in formato fisico il 4 marzo. Le 26 tracce in scaletta, di cui ben 17 saranno inedite, verranno suddivise in quattro parti: ‘Lon Gisland, Transatlantique, O Leãozinho‘, ‘The Misfits‘, ‘New Directions and Early Works‘ e ‘The B-Sides‘. “Quello che è iniziato come il recupero di un paio di tracce inedite provenienti dal mio passato, è diventato ben preso una serie di dischi extra, e un progetto più ampio di remix e rimasterizzazione di tutto ciò che ancora oggi ho trovato fosse di buona qualità“, dice Zach Condon dell’iniziativa, anticipata da un brano intitolato ‘Fisher Island Sound‘.



C’è musica nuova anche da parte di Jenny Lee Lindberg, la bassista delle Warpaint che in versione solista si fa chiamare semplicemente JennyLee. Nel 2015 fece uscire un LP intitolato ‘Right On!‘ e oggi ha diffuso il primo seguito da allora, un bel singolo molto orecchiabile intitolato ‘Newtopia‘. Il pezzo farà parte di una serie di canzoni denominata ‘Singles Club‘; verranno tutte pubblicate in formato 7″ e in tiratura limitata di 1000 copie.



Piuttosto atteso è anche il nuovo mini-album dei Bambara, che si intitolerà ‘Love On My Mind‘ e arriverà via Wharf Cat il 25 febbraio 2022. Il seguito di ‘Stray‘ (2020) conterrà 6 tracce, tra cui vi è il primo estratto ‘Mythic Love‘, brano che presumibilmente verrà suonato il 3 marzo prossimo nell’apertura al concerto milanese degli Idles.



C’è un nuovo singolo anche per gli Aeon Station, che sono sostanzialmente i Wrens meno uno, il chitarrista Charles Bissell. Il bassista Kevin Whelan è a capo del progetto, a cui collaborano il fratello chitarrista Greg e il batterista Jerry MacDonald. Il 10 dicembre pubblicheranno via Sub Pop l’LP d’esordio ‘Observatory‘, da cui è tratto il nuovo singolo ‘Leaves‘.