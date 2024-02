Nuova musica: Bat For Lashes, Isobel Campbell, Kasabian, A.G. Cook

Giovedì scorso Bat For Lashes ha annunciato quello che sarà il suo sesto LP della carriera: ‘The Dream Of Delphi‘ uscirà il 31 maggio per Universal. Scritto dopo essere diventata madre di una bambina chiamata proprio Delphi, un’esperienza che “mi ha fatto sentire più vulnerabile di quanto mi sia mai sentita prima, ma anche più umana, più viva (…) Pensavo che mi avrebbe allontanato dalla mia arte, ma mi ha aperto un mondo enorme“, racconta la cantautrice inglese in una nota. Primo estratto (da una scaletta di 10 tracce) è la title-track ‘The Dream Of Delphi‘.



Sesto LP della carriera solista anche per Isobel Campbell, che verrà pubblicato il 17 maggio da Cooking Vinyl. ‘Bow To Love‘ arriva a oltre quattro anni di distanza da ‘There Is No Other‘ (2020), con una scaletta composta da tredici tracce tra cui c’è il singolo ‘4316‘. “L’album parla di quello che stiamo vivendo in questo momento, della mia risposta e della mia vita come microcosmo all’interno di questa situazione“, spiega la musicista scozzese ex Belle And Sebastian.

Sono giunti ulteriori dettagli a proposito del già confermato nuovo album dei Kasabian. ‘Happenings‘ uscirà il 5 luglio e conterrà ‘Call‘, nuovo singolo diffuso mercoledì, oltre ad altre nove canzoni per le quali il leader del gruppo Serge Pizzorno cita Trent Reznor, Britney Spears, i Beatles, J Dilla, Justin Timberlake, i Parliament, i Funkadelic e i Ramones, se non altro perché “dura un minuto in meno del loro debutto“. In effetti i minuti di durata si fermano a 26, “ma sono tutte big hitters”, a cominciare dal primo estratto, che NME definisce un pezzo “da Ibiza” anche grazie alla co-produzione di Mark Ralph (Zara Larsson, Clean Bandit, Rudimental).



Se i Kasabian si danno alla dance, un producer dance chiama il suo nuovo album ‘Britpop‘: si tratta di A.G. Cook, che lo pubblicherà il 10 maggio via New Alias. Conterrà una corposa collaborazione con Charli XCX, che dovrebbe interpretare diversi dei 24 brani in scaletta, che secondo la webzine Exclaim “sfumano i confini tra musica mainstream e sperimentale, esplorando l’elettronica, il britpop e i suoni futuristici in tre parti: Passato, Presente e Futuro“. Il primo estratto, la title-track ‘Britpop‘, non è poi così Brit-pop.