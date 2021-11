Nuova musica: Beach House, Johnny Marr, Mitski, Nilüfer Yanya, Pup, Empath, Shamir

Sembra essere un ritorno in grande stile quello dei Beach House: un album doppio, intitolato ‘Once Twice Melody‘, uscirà il 18 febbraio 2022. Conterrà 18 nuove tracce, prodotte dagli stessi Victoria Legrand e Alex Scally, con la collaborazione, in fase di registrazione e missaggio, di insigni esponenti del sound engineering come Alan Moulder, David Campbell, Caesar Edmunds, Trevor Spencer e Dave Fridmann. Verranno diffuse a gruppi da 4/5 dalla mezzanotte di questa sera, quando si potranno ascoltare ‘Once Twice Melody‘, ‘Superstar‘, ‘Pink Funeral‘ e ‘Through Me‘. Ulteriori condivisioni avverranno l’8 dicembre, il 19 gennaio e, infine, il 18 febbraio.

Un progetto discografico simile è già in atto da parte di Johnny Marr: il 15 ottobre è stato diffuso ‘Fever Dreams Pt.1‘ che verrà seguito, il 17 dicembre, da ‘Fever Dreams Pt. 2‘. Anche in questo caso le parti totali saranno 4, che porteranno alla pubblicazione, il 25 febbraio, di un doppio album. L’ex Smiths ha reso pubblico oggi due estratti della seconda parte, ‘Tenement Time‘ e ‘Sensory Street‘, anch’essi caratterizzati da un suono molto corposo.





‘Working For The Knife‘, il singolo di Mitski di qualche settimana fa, era in effetti un’anticipazione del suo nuovo LP, che da oggi è ufficiale: si chiamerà ‘Laurel Hell‘ e verrà pubblicato da Dead Oceans il prossimo 4 febbraio. Prodotto da Patrick Hyland, parlerà di relazioni non sempre finite bene. Emblematico il secondo estratto, ‘The Only Heartbreaker‘, canzone scritta insieme a Dan Wilson dei Semisonic, già co-writer per Adele e Taylor Swift.

Si chiamerà ‘Painless‘ l’atteso sophomore di Nilüfer Yanya. Uscirà il 4 marzo 2022 per ATO Records, ed è definito dalla stessa cantautrice londinese “un disco sulle emozioni. Penso che sia più aperto su questo, in un modo in cui ‘Miss Universe‘ non lo era perché non ho così paura di confessare i miei sentimenti“. Ad anticiparlo un singolo molto bello (e più rock che soul) che si intitola ‘Stabilise‘.

C’è aria di disco nuovo anche per i PUP, che oggi hanno condiviso ben due inediti, entrambi prodotti da Peter Katis (già al lavoro, tra gli altri, con National, Interpol e Frightened Rabbit). ‘Waiting‘ e ‘Kill Something‘, peraltro, appaiono più heavy rispetto a quanto la band canadese ci aveva abituato.





Un nuovo LP è invece certo per gli Empath: la band noise-pop di Philadelphia pubblicherà ‘Visitor‘ il 4 febbraio per Fat Possum. Il disco è stato prodotto da Jake Portrait degli Unknown Mortal Orchestra ed è stato già anticipato da due estratti, entrambi parte di una scaletta di 11 tracce: ‘Born 100 Times‘, reso noto qualche settimana fa, e ‘Diamond Eyelids‘, diffuso oggi.





Alla già folta discografia di Shamir si aggiungerà presto un nuovo capitolo: ‘Heterosexuality‘ uscirà l’11 febbraio, con tematiche piuttosto evidenti anche dal titolo del singolo introduttivo diffuso oggi, ‘Cisgender‘. In scaletta ci sarà anche l’altro estratto ‘Gay Agenda‘, reso pubblico ad ottobre. “Penso che questo album sia il riconoscimento finale del mio trauma“, confessa in una nota il musicista americano.