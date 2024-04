Nuova musica: Belle And Sebastian, Cigarettes After Sex, King Hannah, Kings Of Leon, Nick Cave

Martedì scorso è uscito un inedito dei Belle And Sebastian: si tratta di un brano intitolato ‘What Happened To You, Son?‘, scarto del loro più recente LP, ‘Late Developers‘, uscito l’anno scorso. È il leader del collettivo Stuart Murdoch a illustrare il significato del pezzo, che “cerca di affrontare ciò che accade quando le proprie popstar preferite crescono, cambiano, prendono una strada diversa e sembrano tradire le posizioni che avevano quando le si amava di più. La canzone termina comunque con una speranza: c’è sempre una strada da seguire, sempre una luce che ti guida se guardi bene, se rinunci a una parte di te stesso, se ti lasci fluire e cambiare.”



Sempre lo scorso martedì, i Cigarettes After Sex hanno reso pubblico il secondo estratto del loro nuovo album, ‘X’s‘, che uscirà il 12 luglio per Partisan Records. ‘Dark Vacay‘ è una canzone sulla fine di una relazione, da cui il frontman Greg Gonzalez cerca “comunque di trovare qualcosa di positivo“. Segue di qualche settimana l’altro singolo, altrettanto slowcore, ‘Tejano Blues‘.



‘Big Swimmer‘, il nuovo LP dei King Hannah, sarà invece udibile per intero dal 31 maggio. Dopo la title-track che ospita Sharon Van Etten, il duo inglese ha condiviso una seconda anticipazione dal disco, un pezzo denominato ‘Davey Says‘. “È la nostra ode al garage rock indie americano degli anni ’90. Volevamo che fosse un passaggio ruvido, sfocato e spensierato dell’album, ma che mantenesse quella sensazione di ‘tu puoi fare quello che vuoi’ tipica dell’epoca“, dichiara la band in una nota.



‘Can We Please Have Fun‘, nuovo lavoro firmato Kings Of Leon, arriverà il 10 maggio via Capitol. Il quartetto di Nashville lo ha già anticipato con due brani, ‘Mustang‘ e ‘Split Screen‘, e l’altro ieri ne ha reso di pubblico dominio un terzo, ‘Nothing To Do‘, il cui video è (letteralmente) girato dal frontman Caleb Followill.



Nick Cave ha in uscita un album coi Bad Seeds (‘Wild God‘ sarà tra noi dal 30 di agosto), ma anche una colonna sonora con il fido Warren Ellis (che a sua volta pubblicherà un LP coi Dirty Three, ‘Love Changes Everything‘, il 28 giugno): ‘Back To Black: Songs From The Original Motion Picture‘ conterrà le musiche del biopic dedicato ad Amy Winehouse. Dal film (e dal disco) è tratta la cupissima ‘Song For Amy‘.