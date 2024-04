Un’altra colonna sonora di Thom Yorke, per ‘Confidenza’ di Lucchetti

Evidentemente Thom Yorke ci ha preso gusto con le colonne sonore, in particolare con quelle per i film di registi italiani. Dopo ‘Suspiria‘ di Luca Guadagnino, il frontman di Radiohead e Smile ha lavorato a quella di ‘Confidenza‘, il nuovo lungometraggio di Daniele Lucchetti con protagonisti Elio Germano e Federica Rossellini, tratto dal’omonimo romanzo di Domenico Starnone.

A coadiuvarlo, ci sono il ‘solito’ Sam Petts-Davies (produttore sia di ‘Suspiria‘ che dell’ultimo LP degli Smile, ‘Wall Of Eyes‘) oltre che il compagno di band Tom Skinner, parte di un ensemble jazz che comprende anche Robert Stillman, e la London Contemporary Orchestra.

Oggi Yorke ha reso pubblico il singolo ‘Knife Edge‘ oltre a un altro brano non finito in tracklist, ‘Prize Giving‘. Il primo farà parte di una scaletta di dodici tracce che vedrà la luce venerdì prossimo 26 aprile in versione digitale, e in formato fisico il 12 luglio. Il film, invece, sarà nelle sale da dopodomani 24 aprile.