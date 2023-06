Nuova musica: Blonde Redhead, Natvral, Cut Worms, Be Your Own Pet, Royal Blood

Questa fragolona in campo rosa è la copertina dell’inatteso, ma lungamente atteso, nuovo album dei Blonde Redhead. Che sarà il decimo della loro rimarchevole carriera, nonché il primo in più di nove anni, giacché il precedente ‘Barragàn‘ risale al 2014: ‘Sit Down For Dinner‘ uscirà infatti il 29 settembre prossimo per la label del magazine Section1. La nota stampa racconta che il disco è stato “scritto e registrato nell’arco di cinque anni tra New York, Milano e la Toscana” e ispirato “un passaggio del memoir di Joan Didion ‘L’anno Del Pensiero Magico’“, e più in generale del rituale della cena in famiglia, tradizione a cui sono legati sia la frontwoman Kazu Makino che i gemelli Simone e Amedeo Pace. Proprio Amedeo canta nel primo estratto, il bellissimo singolo ‘Snowman‘, parte di una scaletta di undici brani tra cui spicca il titolo (evidentemente influenzato dal periodo delle registrazioni milanesi) ‘Via Savona‘.



L’ex leader dei Pains Of Being Pure At Heart Kip Berman ha da tempo un nuovo progetto folk-rock denominato The Natvral, con il quale si appresta a pubblicare il secondo LP: ‘Summer Of No Light‘ arriverà il 1° settemebre via Dirty Bingo. “Queste canzoni vivono a metà strada tra la crisi climatica del 1816, la crisi climatica di oggi e la crisi climatica del cuore“, scrive lo stesso Kip in una nota sulla propria pagina Bandcamp. “Ho scritto gran parte di questo album nei primi giorni di isolamento. Dopo aver messo a letto i miei figli piccoli, ho trascorso molte notti in cantina con la mia chitarra e ho lasciato che la mia mente vagasse nei luoghi in cui non potevo più andare“, racconta. Il risultato sono nove canzoni tra cui vi è il singolo ‘Lucifer’s Glory‘.



È “una nuova esplorazione dell’essenzialità pop” ‘Cut Worms‘, omonimo nuovo album del progetto capitanato dal cantautore newyorkese Max Clarke (in arte, per l’appunto, Cut Worms), che uscirà per Jagjaguwar il 21 luglio. Registrate tra la sala prove nella propria abitazione, Brooklyn e Houston, le nove canzoni in tracklist hanno intenzionalmente un “approccio casalingo” e sono state lavorate “con un cast di amici e collaboratori di grande talento“, come ad esempio i fratelli D’Addario aka Lemon Twigs. Ne risulta una serie di “inni da sogno ad occhi aperti che vivono tra gli inizi speranzosi dell’estate e la fine fugace della stagione“. Tra di essi vi è il bel singolo ‘Ballad Of The Texas King‘.



Il recente ritorno dei Be Your Own Pet alla pubblicazione di nuova musica (il singolo ‘Hand Grenade‘) era in effetti propedeutico alla realizzazione di un nuovo LP, da ieri ufficiale: ‘Mommy‘ uscirà il 25 agosto per la Third Man Records di Jack White. Conterrà 11 brani tra cui il nuovo estratto ‘Worship The Whip‘, che si batte contro l’autoritarismo di destra.



Jack White è anche una delle ispirazioni di ‘Back To The Water Below‘, il nuovo album dei Royal Blood. Il duo inglese lo farà uscire l’8 settembre, dopo averlo anticipato con il singolo ‘Mountains At Midnight‘. Il frontman Mike Kerr lo definisce “istintivo“, aggiungendo: “È molto simile a noi e a ciò per cui siamo conosciuti. Come reintroduzione di noi stessi, ci è sembrato un modo coraggioso per tornare e dire: ‘Ciao!‘” Il quarto LP in carriera della band di Brighton sarà composto da 10 tracce.