Nuova musica: Bon Iver, American Football, A Place To Bury Strangers, Shame, Get Well Soon, Khruangbin

Nella colonna sonora di ‘Don’t Look Up‘, film diretto da Adam McKay con Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, c’è anche una canzone di Bon Iver. Si intitola ‘Second Nature‘ ed è scritta in collaborazione con l’autore delle musiche per il film, Nicholas Britell. Il film, nei cinema italiani dall’8 dicembre, sarà visibile anche su Netflix dalla vigilia di Natale.



Sono una celebrazione dell’uscita dal gruppo di Steve Lamos i due singoli pubblicati la scorsa settimana dagli American Football. Si tratta di una cover dei Mazzy Star, ‘Fade Into You‘, e di un inedito, ‘Rare Symmetry‘, le ultime due registrazioni insieme al batterista/trombettista dopo oltre 20 anni di militanza nella band.





Il 4 febbraio gli A Place To Bury Strangers pubblicheranno il loro sesto album in carriera, ‘See Through You‘. La band newyorkese ne ha diffuso da qualche giorno il secondo estratto, un brano intitolato ‘Hold On Tight‘ che segue il già noto ‘Let’s See Each Other‘. Musicalmente, si tratta di un altro pezzo – come da tradizione – rumorosissimo.



Singolo inedito anche per gli Shame, che con ‘Baldur’s Gate‘ intendono, però, festeggiare il Natale. La band inglese la descrive come “another Christmas classic“, ma in realtà, se non fosse per alcuni passaggi semi-acustici, potrebbe benissimo provenire da uno degli album del gruppo.



Anche per Konstantin Gropper in arte Get Well Soon è tempo del sesto LP della propria carriera. ‘Amen‘ arriverà il 25 marzo via Virgin ed è definito dalla nota stampa “ottimista e fiducioso malgrado l’attuale situazione“, tanto che lo stesso musicista tedesco ammette di aver tratto ispirazione da una sua playlist su una nota piattaforma streming intitolata ‘Happy Place‘. Un esempio è il primo singolo, un brano intitolato ‘Mantra‘.

I Khruangbin e Leon Bridges ci hanno evidentemente preso gusto, e il 18 febbraio prossimo pubblicheranno il loro secondo EP insieme. ‘Texas Moon‘, che la press-release definisce un “matrimonio tra country e R&B“, segue di un paio d’anni ‘Texas Sun‘ ed è anticipato dal singolo ‘B-Side‘.