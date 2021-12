Nuovi concerti: Notwist, Girl In Red, Cala Mijas, Victorious, Primavera

Oltre ai quattro concerti di maggio (martedì 17 ai Magazzini Generali di Milano, mercoledì 18 al Largo di Roma, giovedì 19 al Cinema Teatro Italia di Ancona e venerdì 20 al Capitol di Pordenone), i Notwist torneranno in Italia anche ad agosto, per (almeno) altre due date, entrambe al sud. La band bavarese sarà infatti all’Ellenic Music Festival di Agrigento venerdì 12 agosto e al Color Fest di Maida (CZ) sabato 13. Per quest’ultimo appuntamento, i biglietti sono già in prevendita su Dice a 34 euro, diritti e commissioni incluse.

Ci sarà una prima italiana per Marie Ulven Ringheim in arte Girl In Red. La giovane cantautrice norvegese, che ad aprile ha pubblicato il proprio LP d’esordio ‘If I Could Make It Go Quiet‘, si esibirà al Circolo Magnolia di Segrate (MI) martedì 5 luglio 2022, unica data nel nostro paese. Anche in questo caso, i biglietti sono in prevendita su Dice al prezzo, tutto incluso, di 34,50 euro.

I festival spagnoli paiono moltiplicarsi senza soluzione di continuità. Ultimo a salire alla ribalta è il Cala Mijas, in programma tra l’1 e il 3 settembre a Malaga, in Costa del Sol. In cartellone sono già presenti, tra gli altri, Arctic Monkeys, Kraftwerk, Chet Faker, Hot Chip, Blossoms e Lathums, con “molte” altre aggiunte annunciate in divenire. Andati in breve tempo esauriti gli early bird a 80 euro, al momento gli abbonamenti sono acquistabili a 129,50 euro.



Freschi di annuncio anche i primi nomi per l’edizione 2022 del Victorious Festival di Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra. Nostalgia e attualità vengono, come d’abitudine, miscelate per una line-up che al momento vede in cartellone Stereophonics, James, Wombats, Nothing But Thieves, Declan McKenna, We Are Scientists, Sophie Ellis-Bextor e persino le redivive Sugababes. Per assistere a tutto ciò, gli abbonamenti sono attualmente in prevendita a 125 sterline più booking fees.

Vale assolutamente la pena riepilogare la bellissima line-up dell’edizione portoghese del Primavera Sound, quest’anno dal 9 all’11 giugno nella consueta location di Oporto. Per rendere bene l’idea, basta citare gli headliner: Nick Cave And The Bad Seeds, Tame Impala, Beck, Pavement, Gorillaz e Interpol. Il resto delle presenza le trovate nella locandina che vi embeddiamo qui sotto. Potrebbe dunque valere la pena spendere i 140 euro (più commissioni) necessari per assistere a tutto il weekend di concerti.