Nuova musica: Boygenius, Daughter, Arlo Parks, Yves Tumor, Chvrches

Tra i dischi più attesi dell’anno c’è senza dubbio l’LP di debutto delle Boygenius, ‘The Record‘, che uscirà il 31 di questo mese via Interscope/Polydor. Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus hanno già condiviso tre delle canzoni del disco, ‘$20‘, ‘Emily I’m Sorry‘ e ‘True Blue‘, e ieri ne hanno aggiunta un’altra intitolata ‘Not Strong Enough‘.



Una settimana dopo, il 7 aprile, arriverà un’altro album che genera alte aspettative, ovvero ‘Stereo Mind Game‘ dei Daughter. Dopo ‘Be On Your Way‘ e ‘Party‘, Elena Tonra e soci hanno diffuso la terza anticipazione, ‘Swim Back‘, in cui suona l’orchestra londinese 12 Ensemble.



Bisognerà invece aspettare fine maggio (il 26) per ascoltare le nuove canzoni di Arlo Parks contenute nel suo sophomore ‘My Soft Machine‘. Due però, sono già di pubblico dominio: il primo singolo ‘Weightless‘ e il recente (di ieri) ‘Impurities‘. La musicista londinese la descrive come “una canzone sulla comunità… sull’essere circondati da persone che ti fanno sentire come se la tua bruttezza interiore, i tuoi fallimenti e i tuoi errori non fossero importanti.”



Il nuovo album di Yves Tumor dal titolo (lunghissimo) ‘Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)‘ verrà pubblicato tra un paio di settimane, il 17 marzo. Oltre a ‘God Is A Circle‘ ed ‘Echolalia‘ conterrà anche un pezzo denominato ‘Heaven Surrounds Us Like A Hood‘, terza anticipazione condivisa l’altro-ieri.



Sembra essere arrivato il momento anche per il quinto album della carriera dei Chvrches. Il singolo rilasciato la scorsa settimana, ‘Over‘, potrebbe esserne il primo assaggio, lavorato insieme al produttore svedese Oscar Holter (quello di ‘Blinding Lights‘ di The Weeknd).