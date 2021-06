Nuova musica: Deafheaven, Suuns, José Gonzalez, Lucy Dacus, Sleater-Kinney, Wavves, Noel Gallagher

Se non fosse per la rumorosa coda conclusiva, sarebbe anche potuto uscire su Sarah Records il nuovo singolo dei Deafheaven: ‘Great Mass Of Color‘ è di gran lunga la canzone più melodica mai pubblicata dalla band post-metal di San Francisco, e dello stesso tenore dovrebbe essere il nuovo album ‘Infinite Granite‘, che verrà pubblicato il 20 agosto per Saergant House. Registrato a Oakland, è stato prodotto da Justin Meldal-Johnsen, ingegnerizzato da Jack Shirley e mixato da Darrell Thorp. La press-release promette “un altro gigantesco balzo in avanti pieno di bellezza ribelle“, ed è quanto in effetti si può udire in questo primo estratto.



Sempre cangianti anche i Suuns, pure loro pronti a fare uscire un nuovo LP: ‘The Witness‘ arriverà il 30 ottobre prossimo via Secret City Records/Joyful Noise Recordings. Il quinto album in carriera della band canadese è stato scritto, registrato e prodotto in autonomia. Conterrà otto tracce definite nella press-release “generose, toccanti e spoglie“. Il chitarrista e bassista Joe Yarmush spiega: “Volevamo quietarci un po’. Stavamo fondamentalmente cercando di trattenere tutte le possibili derive ampollose e roboanti e far suonare le cose in modo molto discreto“. Buon esempio di tutto ciò è il primo singolo ‘Witness Protection‘.



Il disco nuovo di José Gonzalez, già lo si sapeva, uscirà il 17 settembre per Mute Records. Si chiamerà ‘Local Valley‘ e conterrà 13 brani cantati in spagnolo, svedese e inglese. Il terzo estratto di quello che sarà il quarto LP solista si intitola ‘Head On‘ ed è provvisto delle sventagliate acustiche che hanno reso celebre il cantautore scandinavo di origine sudamericana, che per scriverlo dice di essersi ispirato a Fela Kuti.



Abbiamo sinceramente perso il conto dei brani che stanno anticipando ‘Home Video‘, il nuovo album di Lucy Dacus che arriverà il 25 luglio via Matador. L’ultimo in ordine di tempo si intitola ‘Brando‘, è al solito molto orecchiabile e parla di una amico del liceo “la cui personalità era appiattita sui media che consumava. Mi ha mostrato un sacco di film e musica incredibili, ma penso che fosse più interessato a usarmi come un bloc-notes dei suoi gusti che a conoscermi veramente.”



All’uscita di ‘Path Of Wellness‘, il nuovo LP delle Sleater-Kinney, manca veramente poco: sarà tra noi tra un paio di giorni, venerdì 11 giugno. Anche in questo caso le anticipazioni sono già state molte, oggi ne è stata diffusa una ulteriore, un rock mellifluo che si intitola ‘Method‘.



È nota da qualche tempo anche la data di pubblicazione di ‘Hideaway‘, nuovo disco dei Wavves che giungerà nei negozi e sulle piattaforme streaming il 16 luglio. Tre gli estratti sinora, l’ultimo dei quali è un brano che ripete le specialità della casa (ma anche un po’ i primi Weezer) e che si chiama come l’LP, ‘Hideaway‘.

Noel Gallagher, dal canto suo, ha pronta la sua prima antologia solista, ‘Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)‘, che verrà anch’essa pubblicata dopodomani. Nella scaletta sono presenti anche due inediti: dopo ‘We’re On Our Way Now‘, diffuso un mesetto fa, è la volta di ‘Flying On The Ground‘, brano che Noel stesso definisce “Burt Bacharach che scrive per la Motown“. Una descrizione che, in effetti, calza a pennello.