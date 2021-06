Nuovi concerti: Patti Smith, The Comet Is Coming, Los Bitchos, Wolfmother, All Them Witches, Clap Your Hands Say Yeah

Non perde tempo Patti Smith, e tornata la possibilità di fare concerti, tra un mese esatto sarà di nuovo in Italia. Quattro le date, tutte in versione “quartet” insieme al figlio Jackson oltre che a Tony Shanahan e Seb Rochford. La ‘sacerdotessa’ si esibirà in piazza Medford ad Alba (CN) sabato 10 luglio 2021, all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) domenica 11, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD) martedì 13, e all’Arena della Regina di Cattolica (RN) mercoledì 14. Al netto di diritti e commissioni di prevendita, queste la fasce di prezzo: tra 35 e 60 euro per il concerto piemontese, tra 43 e 68 per quello friulano, tra 45 e 55 per quello lombardo e tra 46 e 75 per quello romagnolo.

E’ composto addirittura di cinque date il “Summer Tour” italiano de The Comet Is Coming. La jazz-rock band londinese sarà sabato 28 agosto 2021 al Todays Festival di Torino, domenica 29 a Villa Fabbri a Trevi (PG), lunedì 30 ai Mercati Generali di Catania, e quindi venerdì 10 settembre all’Arena Puccini di Bologna e sabato 11 ai Giardini Ex Fierale di Acquaviva (SI).

Un unico concerto, invece, per l’indie-rock multietnico de Los Bitchos. Il trio di base a Londra (e prodotto da Alex Kapranos dei Franz Ferdinand) suonerà martedì 19 aprile 2022 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, disponibili su Ticketmaster e Ticketone, costano 15 euro più diritti e commissioni.

E’ stata rinviata di un anno la data congiunta di Wolfmother e Hardcore Superstar in programma in piazza Duomo a Prato. Le due rockband calcheranno il palco di Prato è Spettacolo lunedì 29 agosto 2022. I biglietti già acquistati rimangono validi, chi non li avesse li può trovare in prevendita su Ticketone. Due le fasce di prezzo: 28 e 33 euro più diritti e commissioni.

Viene spostata all’anno prossimo anche l’unica data italiana degli All Them Witches: la ruvida band di Nashville si esibirà alla Santeria di Milano lunedì 17 ottobre 2022. I biglietti per il nuovo appuntamento saranno disponibili a breve su Ticketone, quelli già acquistati rimangono validi.

Non più ottobre 2021 ma aprile 2022 per i Clap Your Hands Say Yeah. Alec Ounsworth e soci saranno giovedì 28 al Biko di Milano e venerdì 29 al Covo di Bologna. Anche in questo caso i biglietti già acquistati rimangono validi.