Nuova musica: Death Cab For Cutie, Ezra Furman, Stella Donnelly, Wilco, Viagra Boys

Iniziato da remoto “in un momento di grande angoscia” per via della pandemia, e terminato “tutti insieme durante sessioni di registrazione gioiose e ispiratrici“, il nuovo album dei Death Cab For Cutie, ‘Asphalt Meadows‘, è pronto. Uscirà il 16 settembre per Atlantic Records, preceduto proprio oggi da un singolo, ‘Roman Candles‘, prodotto dal “nuovo amico” John Congleton così come tutto il resto del disco, definito dalla stessa band sui propri social “il nostro lavoro più collaborativo di sempre“.



I singoli di qualche settimana fa, ‘Point Me Toward The Real‘ e ‘Book Of Your Names‘, erano in effetti le prime anticipazioni del nuovo LP di Ezra Furman, ‘All Of Us Flames‘, che uscirà il 26 agosto per Bella Union. La stessa musicista americana lo descrive come l’ultimo capitolo di una trilogia iniziata nel 2018 con ‘Transangelic Exodus‘ e continuata l’anno dopo con ‘Twelve Nudes‘. Dal disco Ezra ha diffuso oggi un terzo estratto, un brano denominato ‘Forever In Sunset‘. È parte di una raccolta di dodici brani che intendono supportare “le comunità costantemente minacciate, e in particolare quelle a cui appartengo: le persone trans e gli ebrei“.



Dopo ‘Beware Of My Dogs‘, l’esordio del 2019 che le ha dato la notorietà, Stella Donnelly si appresta a pubblicarne il seguito, un album intitolato ‘Flood‘ e registrato in giro per la sua Australia durante i lockdown: “Non si può negare che il fatto di non poter vedere la propria famiglia a causa della chiusura delle frontiere, ti faccia concentrare su quegli aspetti della vita a cui tieni“, racconta la cantautrice, che ieri ha diffuso ‘Lungs‘, primo singolo nonché opener del disco.



I Wilco il loro nuovo album, ‘Cruel Country‘, lo hanno già annunciato qualche giorno fa (arriverà il 29 maggio), ma ieri sono tornati a farne sentire un estratto. Si tratta di ‘Tired Of Taking It Out On You‘, brano che lo stesso Jeff Tweedy descrive come una sorta di reminder personale al fine di mostrare la necessaria empatia alle altre persone nei momenti difficili. Segue la già nota ‘Falling Apart (Right Now)‘.



Anche dei Viagra Boys già si conosce la denominazione del disco nuovo, ‘Cave World‘, e la data di uscita, l’8 luglio prossimo. Da quello che sarà il loro terzo LP in carriera oggi è stato condiviso ‘Troglodyte‘, brano dal titolo inequivocabile che, leggendo il testo, sembra puntare il dito su cospirazionisti di vario genere e grado: “Dice di non credere nella scienza / Pensa che tutte le notizie siano false / E a tarda notte si siede al computer / E scrive delle cose che odia“, canta Sebastian Murphy.