Nuova musica: Death Cab For Cutie, First Aid Kit, Braids, Asgeir, Jamie Bower

A metà settembre (per la precisione il 16) i Death Cab For Cutie faranno uscire il loro nuovo album, ‘Asphalt Meadows‘. Dal disco, che sarà prodotto da John Congleton e che pare voler riportare le chitarre in primo piano, sono già stati svelati due estratti, ‘Roman Candles‘ e ‘Here To Forever‘. Venerdì è stata la volta del terzo (indubbiamente il più interessante), intitolato ‘Foxglove Through The Clearcut‘, un brano che, se non fosse per la voce di Ben Gibbard, potrebbe sembrare un post-rock.

Le First Aid Kit hanno recentemente annunciato che il loro nuovo LP si chiamerà ‘Palomino‘ è che uscirà il 4 novembre per Columbia Records. Lo avevano già anticipato con un brano denominato ‘Angel‘, ma nel weekend hanno replicato con un altro che si chiama ‘Out Of My Head‘, anch’esso prodotto da Daniel Bengtson.

I Braids l’ultimo LP, ‘Shadow Offering‘, l’hanno realizzato nel 2020, ma di recente sono tornati a offrire nuova musica. Si tratta di una corposa composizione denominata ‘Retriever‘, che dura quasi 9 minuti e mezzo e che viene descritta come “un ritorno alle nostre radici esplorando nuovi angoli di suono“. Non è chiaro se possa essere l’anticipazione di un eventuale disco nuovo.



Ásgeir ha annunciato lo scorso mese l’uscita del suo nuovo LP, ‘Time On My Hands‘, che uscirà il 28 ottobre per One Little Indian. Il cantautore islandese lo ha registrato allo Studio Hljóðrit di Hafnarfjörður, poco fuori Reykjavík, con l’aiuto del produttore Guðmundur Kristinn Jónsson. Finora lo ha anticipato con due singoli, ‘Snowblind‘ e ‘Limitless‘.





Evidentemente, se non sei anche un musicista non puoi diventare un attore di Stranger Things. È il caso, anche, di Jamie Bower, che nella serie TV interpreta il cattivo, ma che nella vita reale è stato il frontman dei Counterfeit, band tra hard-rock, punk e grunge scioltasi nel 2020. Di tutt’altro tenore è ‘I Am‘, pezzo dark-folk in cui il dare voce a Vecna, un pochino, pare essere stato utile.