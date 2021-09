Nuova musica: Eddie Vedder, Stereophonics, Richard Ashcroft, Big Thief, Yard Act

Periodo decisamente ricco di iniziative per Eddie Vedder, che dopo le lodi della partecipazione alla colonna sonora di ‘Flag Day‘ e una collaborazione con Elton John per il prossimo LP del baronetto (‘The Lockdown Sessions‘, in arrivo il prossimo 22 ottobre), ha ufficializzato l’uscita del suo nuovo album solista, che si chiamerà ‘Earthling‘. Il frontman dei Pearl Jam non ne ha ancora rivelato la data di pubblicazione, ma ha iniziato ad anticiparlo con un brano denominato ‘Long Way‘, prodotto da Andrew Watt.



È invece già stato svelato quello che sarà il giorno di pubblicazione del nuovo album degli Stereophonics: ‘Oochya!‘ arriverà il 4 marzo 2022, con un'”atmosfera da greatest hits“, come rivela il frontman Kelly Jones. “È uptempo per il 90% della sua durata“, aggiunge il musicista gallese, che lo ha registrato in soli 7 giorni insieme agli abituali collaboratori del suo gruppo, Jim Lowe e George Drakoulias. Inizialmente la band aveva pensato a una raccolta per celebrare i 25 anni della propria carriera, ma l’ispirazione è andata ben al di là di qualche riempitivo. Un esempio è il singolo ‘Hanging On Your Hinges‘.



È certamente lunga e onorata anche la storia musicale di Richard Ashcroft, che la celebrerà con un album che si propone di ripercorrere i suoi grandi classici in versione acustica. ‘Acoustic Hymns Vol. 1‘ uscirà il 29 ottobre e conterrà anche una collaborazione con Liam Gallagher (nel remake di ‘C’mon People We’re Making It Now‘ del 2000). In scaletta anche le rivisitazioni delle ‘mitiche’ ‘Sonnet‘, ‘Lucky Man‘, ‘The Drugs Don’t Work‘, ‘A Song For The Lovers‘ e ‘Bittersweet Simphony‘. Quest’ultima è anche la prima anticipazione.



Siamo già al terzo inedito in poco meno di un mese per i Big Thief, che sebbene non abbiano sinora parlato di un nuovo LP, quanto meno vi fanno sperare. Indicativo che ‘Certainty‘, intensa ballata acustica come solo loro sanno fare, su Spotify venga seguita dai recenti ‘Little Things‘ e ‘Sparrow‘ come si fa con le anticipazioni di album imminenti, anche se nella realtà il brano sembra essere stato diffuso per promuovere il loro imminente ritorno all’attività live.



A giudicare dalle poche canzoni condivise sinora (soprattutto l’EP ‘Dark Days‘ uscito a inizio anno), sembrano poter risultare piuttosto accattivanti gli Yard Act, quartetto di Leeds che propone una personale miscela tra spoken-word ritmato, post punk e punk vero e proprio. Tutto ciò si potrà ascoltare ampiamente in ‘The Overload‘, album di debutto che uscirà il prossimo 7 gennaio per un’etichetta denominata Zen F.C. e che conterrà 11 tracce molto combattive anche politicamente, tra cui la title-track che lo anticipa.