Nuova musica: Faye Webster, Julia Holter, Buffalo Tom, Pissed Jeans, Ty Segall

Tra gli album nuovi resi di pubblico dominio nella settimana che sta per concludersi, spicca ‘Underdressed At The Symphony‘, il quinto LP della carriera di Faye Webster. Uscirà il 1° marzo per Secretly Canadian e conterrà i tre brani già resi noti, ovvero i due singoli dello scorso anno, ‘But Not Kiss‘ e ‘Lifetime‘, e il duetto con il rapper Lil Yachty (i due sarebbero “amici dai tempi delle scuole medie“, si afferma in una nota) nell’inedito intitolato ‘Lego Ring‘. Così come quello di Waxahatchee, anche il nuovo album di Faye è stato registrato ai Sonic Ranch Studios di Tornillo, Texas, e co-prodotto insieme a Drew Vandenberg. Tra i musicisti coinvolti, il chitarrista dei Wilco Nels Cline, che contribuisce a canzoni definite “sperimentali, giocose e avventurose“.

Underdressed at the Symphony by Faye Webster

‘Something In The Room She Moves‘ è invece il titolo del disco nuovo di Julia Holter, che uscirà il 22 marzo per Domino. Tema principale è “la complessità e la mutevolezza del nostro corpo“, come afferma la cantautrice californiana (in questa occasione anche produttrice) in una nota. “Ho cercato di creare un mondo dal suono fluido, simile all’acqua, che evocasse il mondo sonoro interno del corpo umano“, aggiunge Julia. Due le eteree anticipazioni condivise sinora: ‘Sun Girl‘, pubblicata a novembre, e il nuovo singolo ‘Spinning‘.

Something in the Room She Moves by Julia Holter

Bisognerà attendere fino a maggio (non si conosce ancora la data precisa) per ascoltare il nuovo lavoro dei Buffalo Tom, ‘Jump Rope‘. Prodotto da David Minehan al Woolly Mammoth Studio di Waltham (nella periferia di Boston), conterrà il singolo ‘Helmet‘, rivelato lo scorso lunedì. Un suo ascolto fa intendere che si tratterà evidentemente di un disco piuttosto classico, a maggior ragione a giudicare dalle influenze citate dal trio bostoniano nella press-release: Replacements, Gun Club, Bob Dylan, Echo & The Bunnymen, Van Morrison e Rolling Stones.

Helmet by Buffalo Tom

A sette anni di distanza dal loro ultimo LP, tornano a farsi sentire i Pissed Jeans, che il 1° marzo via Sub Pop faranno uscire ‘Half Divorced‘, loro sesto album in carriera. Registrato insieme a Don Godwin agli studi Tonal Park di Takoma Park, Maryland, conterrà 10 canzoni dal suono “più pop-punk” che in passato. Ha però poco di pop il primo estratto, un brano intitolato ‘Moving On‘.

Half Divorced by Pissed Jeans

Manca solo una dozzina di giorni a ‘Three Bells‘, ennesima testimonianza della prolificità di Ty Segall. Delle 15 tracce in scaletta, sono ad oggi quattro quelle già rese note: ‘Void‘, ‘Eggman‘, ‘My Room‘ e la nuova ‘My Best Friend‘. Co-prodotto da Cooper Crain, il disco vede la partecipazione della sua Freedom Band e della moglie Denée. “Un viaggio al centro di sé stesso” è invece il tema portante dell’opera, musicalmente definita “una macchina sofisticata“.