The Black… Crowes o Keys non importa, c’è comunque un nuovo album

Le band la cui denominazione comincia con “The Black…” non sono pochissime, ma è comunque un curioso caso che nello stesso giorno due di esse abbiano annunciato un atteso nuovo album.

Si aspettava addirittura dal 2009 quello dei Black Crowes, che torneranno nei negozi di dischi il prossimo 15 marzo con ‘Happyness Bastards’, che sarà dunque il loro primo LP in circa 15 anni.

“È la nostra lettera d’amore al rock ‘n’ roll”, afferma il frontman Chris Robinson in una nota. “Io e Rich [il fratello chitarrista, ndr] non abbiamo mai smesso di scrivere, ed è proprio nella composizione che riusciamo a trovare l’armonia tra di noi.”

Prodotto da Jay Joyce, ospita in un brano il featuring della cantautrice country Lainey Wilson. È preceduto dal singolo ‘Wanting And Waiting’, parte di una scaletta di 10 brani.

Da Atlanta, Georgia, ad Akron, Ohio, stato che è anche presente nel titolo del nuovo album dei Black Keys, ‘Ohio Players’, in arrivo il 5 aprile via Nonesuch/Warner.

Molti gli ospiti citati dai credits di quello che sarà il dodicesimo LP in carriera per il duo americano: Beck, che compare anche nel primo singolo ‘Beautiful People (Stay High)’, ma pure Dan The Automator, Greg Kurstin e persino Noel Gallagher.

“Non abbiamo mai lavorato così tanto per realizzare un album, ma ci siamo presi il nostro tempo e ne è valsa la pena”, spiegano gli stessi Black Keys nella press-release. “Abbiamo fatto qualcosa che di solito una band con 20 anni di carriera non fa, ovvero un disco divertente che fosse anche cool.”