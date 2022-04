Nuova musica: Florist, Anna Calvi, Tops, Rolling Backouts Coastal Fever, Horsegirl

Emily Sprague è sempre molto attiva, tra album solisti e quelli con i Florist ne ha fatti uscire quasi uno l’anno. Nel 2022 (il 29 luglio) sarà la volta di ‘Florist‘, titolo eloquente a proposito del progetto musicale a cui è intestato: “L’abbiamo chiamato così perché non sono solo le mie canzoni con una backing band, è uno pratica, una collaborazione. È la nostra vita insieme. Loro sono i miei migliori amici, ed è grazie a questo che questa musica è così com’è“, spiega la musicista americana. Ben 19 le tracce in scaletta, tra di esse vi è il primo estratto, un brano intitolato ‘Red Bird Pt. 2 (Morning)‘.



La collaborazione di Anna Calvi con ‘Peaky Blinders‘ ha radici profonde, e proprio da quella serie TV provengono le quattro canzoni contenute in ‘Tommy‘, il suo nuovo EP in uscita il prossimo 6 maggio. Tra di esse, due cover, ‘Red Right Hand‘ di Nick Cave e ‘All The Tired Horses‘ di Bob Dylan, e due inediti (al netto del passaggio in TV), ‘Burning Down‘ e ‘Ain’t No Grave‘. Quest’ultima è anche il primo estratto, diffuso oggi.



Anche i Tops hanno in programma un extended play, ‘Empty Steps‘, programmato per il 10 maggio. Conterrà cinque canzoni di cui due (‘Party Again‘ e ‘Waiting‘) sono già state rese pubbliche e una terza, ‘Perfected Steps‘, lo è diventata oggi. Si tratta di un indie-pop agrodolce e dilatato, che supera i 6 minuti e mezzo di durata.



Maggio (per l’esattezza venerdì 6) sarà anche il mese della pubblicazione di ‘Endless Rooms‘, il nuovo LP dei Rolling Blackouts Coastal Fever. Dopo ‘The Way It Shatters‘ e ‘Tidal River‘ la rockband australiana ha condiviso il terzo inedito di quello che sarà il suo terzo LP, un brano denominato ‘My Echo‘ che “parla di essere circondati da schermi, della TV, del telefono, del computer, e dalla paranoia che ne consegue“, spiega il quintetto in una nota.



C’è una discreta attesa per ‘Versions Of Modern Performance‘, il debutto delle Horsegirl, che sarà tra noi, grazie a Matador Records, dal 3 giugno prossimo. Di oggi è la condivisione del terzo estratto in ordine cronologico, “la cosa più vicina a una canzone d’amore che abbiamo mai scritto“, che si intitola ‘World Of Pots And Pans‘.