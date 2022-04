Update concerti: Iceage, Jesus And Mary Chain, Chemical Brothers, Papercuts, Los Bitchos

Sarà l’unica data italiana degli Iceage a caratterizzare (almeno dal nostro punto di vista) l’edizione 2022 del Live Rock Festival di Acquaviva (SI), che – è bene ricordarlo – è completamente a ingresso gratuito. La band danese salirà sul palco dei giardini dell’Ex Fierale venerdì 9 settembre, giornata in cui sarà headliner alla pari di La Femme (mercoledì 7), Lorenzo Senni (giovedì 8), Nuha Ruby Ra (sabato 10) ed Elephant Brain (domenica 11). Sarà la prima volta che si potranno ascoltare live le canzoni di ‘Seek Shelter‘, il loro ottimo, più recente LP, uscito lo scorso anno.

Torneranno nel nostro paese in tarda primavera i Jesus And Mary Chain: due i concerti, sabato 18 giugno alla Nuova Darsena di Ferrara, all’interno della rassegna Ferrara Sotto Le Stelle, e domenica 19 a Villa Ada a Roma. I biglietti per la data emiliana, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno disponibili sul circuito Ticketone a partire dalle 12 di domani; gli ingressi per Roma sono invece in prevendita su Dice a 34,50 euro.

Diventano quattro gli appuntamenti con i Chemical Brothers: oltre a quelli di giovedì 7 luglio all’Ippodromo di San Siro a Milano, venerdì 8 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e sabato 9 all’Arena Parco Nord di Bologna, il duo inglese salirà sul palco del Medimex di Bari, alla rotonda di via Paolo Pinto, giovedì 14. I biglietti, in prevendita su Vivaticket, costano 28,75 euro.

Sarà una bella accoppiata quella che suonerà al Magnolia di Segrate (MI) mercoledì 20 aprile. Oltre agli Still Corners, ‘titolari’ del concerto, si esibirà anche Jason Robert Quever in arte Papercuts, che ha pubblicato proprio venerdì scorso un album molto gradevole, tra indie- e jangle-pop, intitolato ‘Past Life Regression‘. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 23 euro.

Raddoppiano i concerti italiani de Los Bitchos: oltre a quello di martedì 19 aprile al Magnolia di Segrate (MI), le ragazze di stanza a Londra suoneranno anche sabato 13 agosto alla Masseria Ferragnano di Locorotondo (BA), all’interno del Locus Festival, precedendo sul palco Carmen Consoli. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone e Dice, su quest’ultimo circuito costano 34,50 euro.