Nuova musica: Foo Fighters, Noel Gallagher, Bloc Party, Florence, Arlo Parks

Mercoledì scorso i Foo Fighters hanno confermato la pubblicazione del loro nuovo album, l’undicesimo della loro carriera e il primo che esce dopo la scomparsa del batterista Taylor Hawkins. ‘But Here We Are‘ arriverà il 2 giugno per l’etichetta della band, la Roswell Records, ed è anticipato dal singolo ‘Rescue‘, un alt-rock classicamente nella tradizione del gruppo guidato da Dave Grohl, parte di una scaletta di dieci tracce.



Il 2 giugno sarà anche la data di pubblicazione di ‘Council Skies‘, il nuovo LP di Noel Gallagher’s High Flying Birds. Si tratta del quarto estratto da quello che sarà il quarto album del progetto solista dell’ex Oasis, e arriva dopo ‘Pretty Boy‘, ‘Easy Now,’ e ‘Dead To The World‘.



Non è passato poi molto, un mese appena, dalla pubblicazione del nuovo album solista di Kele Okereke (‘In Flames Pt. 2‘), ma il frontman londinese è già tornato a occuparsi dei Bloc Party, che hanno diffuso un inedito denominato ‘High Life‘. Il brano arriva a circa un anno di distanza da ‘Alpha Games‘, più recente fatica del gruppo inglese.



Anche Florence + The Machine hanno diffuso un nuovo brano, una canzone chiamata ‘Mermaids‘, coerente con la recente dichiarazione della stessa Welch di essere entrata “nell’era della sirena“. Il pezzo fa parte della ‘Complete Edition‘ dell’ultimo LP della cantautrice inglese, ‘Dance Fever‘, pubblicata ieri sulle piattaforme streaming.



L’atteso sophomore di Arlo Parks, ‘My Soft Machine‘, arriverà il 26 maggio via Transgressive. Già condivise due anticipazioni, ‘Weightless‘ e ‘Impurities‘, a metà settimana la cantautrice londinese ne ha resa pubblica una terza, la danzereccia ‘Blades‘.